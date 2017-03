Har du sett noen med to forskjellige sokker i dag?

21. mars markeres Verdens Down syndrom-dag over hele verden. Ved Clarion Hotel på Brattøra har de tatt til seg trenden med å markere dagen ved å gå med to forskjellige sokker - for å vise støtte til et mangfoldig samfunn.

– Mangfold, likeverd og integrering er viktige verdier for oss, og derfor er det naturlig at vi markerer dette, sier direktør Hilde Alice Kvernrød.

– Alle fortjener en sjanse

Kvernrød mener mangfold gir et bedre samfunn, og viser til at dette er noe de selv satser på, blant annet i hvem de ansetter.

– Samfunnet består av mennesker med helt ulik bakgrunn og forutsetninger. Alle fortjener en sjanse, sier hun.

I anledning markeringen hadde hotellet invitert 2. klasse ved Stavset skole til frokost, hvor tre av elevene har Down syndrom. Det var et populært tiltak, både blant store og små.

– De var helt i himmelen da de kom hit. “Her er det både nugatti og pølse!” sier barne- og ungdomsarbeider Karina Fenes og ler.

Mulighetenes syndrom

Leder Hildbjørg Fosse i Ups & Downs Sør-Trøndelag synes det er flott at markeringen har fått stadig større oppslutning.

– Det bidrar forhåpentligvis til mindre stigmatisering, diskriminering og utestenging. Man får vist mangfoldet i samfunnet og mulighetene man har, sier hun.

Fosse sier at situasjonen for mennesker med Down syndrom i Norge generelt sett har blitt bedre, men at man fremdeles har en lang vei å gå, blant annet med tanke på å sikre like muligheter til å kunne delta på fritidsaktiviteter, få seg en meningsfylt jobb, eller selv å velge hvor de har lyst å bo når de skal flytte ut hjemmefra.

– Down syndrom kalles også mulighetenes syndrom. Egentlig kan de gjøre omtrent absolutt alt som vi andre kan, men de bruker lengre tid på å lære seg det. Så man må ha litt mer tålmodighet, men ellers er de mer lik oss enn ulik, sier hun.