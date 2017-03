Bettingselskap: Blir Miss Norway-Caroline (20) lesbisk?

Hadde du spurt Caroline Birkelund (20) om hun ville delta i Miss Norway for fem år siden, hadde hun antakeligvis ikke skjønt hva du mente. Fram til ungdomsskolen var hun det hun selv beskriver som ei ekte guttejente, og interessen for mote og sminke meldte seg først i tenårene:

- Det er jo bare å se på hva jeg har på beina nå.

Selv om hun presiserer at hun går oftere med høye hæler nå, er det ikke til å legge skjul på at hun først og fremst tenker praktisk i hverdagen.

- Skoene vi skal gå med i finalen er jo 15 centimeter, og da skal jeg i tillegg ha lang kjole. Det blir mye øving fram til den tid, for å si det sånn, ler hun.

Miss Norway-konkurransen var en utelukkende positiv opplevelse for Caroline helt til en journalist fra lokalavisa Malvikbladet ringte for å spørre hva hun mente om at bettingselskapet Coolbet satte odds på plasseringen til semifinalistene.



- Jeg synes det er drøyt fordi det setter konkurransen flere tiår tilbake i tid. Før ble man utelukkende vurdert på bakgrunn av bilder og utseende, men nå handler det minst like mye om engasjement, veldedighet og utstråling, sier hun.



I etterkant av omtalen gikk hun ut både i Malvikbladet og VG og kritiserte rangeringen. Senere har Coolbet laget flere odds rettet mot Caroline. Det verste eksempelet er ifølge Caroline hvorvidt hun kommer til å gifte seg med en kvinne. Hun har i flere intervjuer gitt klart uttrykk for at hun har fast følge med en mann. I begynnelsen ble hun irritert, nå trekker hun på skuldrene av stuntet.



- Da det gikk så langt at de veddet om hvorvidt jeg kom til å gifte meg med en kvinne, skjønte jeg at dette kunne jeg ikke ta seriøst lenger. Det har gått så langt, at jeg bare må le av det. Til slutt tenkte jeg at de ønsket mer debatt rundt temaet, og det ønsket jeg ikke å bidra til, forteller Caroline, som forteller at flere i nær familie også har reagert på omtalen.



- Spesielt mamma og bestemor syntes det var leit, men de satte pris på at jeg stod for meg selv i oppslaget i VG.

Normalt forhold til kropp og trening

Vi møter Caroline på kafeen Fairtyale i Trondheim. Når vi spør hva hun vil ha å drikke bestiller hun en vanlig Cola. Selv om hun er opptatt av å ha et sunt kosthold legger hun ikke skjul på at det må være lov å nyte livet.

-Mange tenker kanskje at vi er sykt opptatt av livsstil og trening, men jeg prøver å ha et normalt forhold til det. Det er klart at jeg trener, men de som kjenner meg vet at det ikke er krise hvis jeg kun får trent en gang i uka. Jeg har også et veldig avslappet forhold til mitt eget kosthold, og spiser som regel det jeg vil, sier hun.

Som så mange unge jenter har Caroline i perioder vært kritisk til enkelte ting, men nå har hun lært seg å akseptere seg selv som hun er.

- Det er fantastisk fint at Miss Norway nå også representerer sunne, trente og damer med former. Modellbransjen har gått gjennom mange forandringer de siste årene, så det er godt å se at de tradisjonelle skjønnhetskonkurransene følger opp, sier hun.

Country Manager i Coolbet Norge, Magnus Margerøy, beklager raskt hendelsen når trd.by spør hvorfor selskapet gjorde det mulig å sette odds på hvorvidt Caroline Birkelund kom til å gifte seg med en kvinne.

- En av våre ansatte sendte en dårlig spøk til flere kollegaer om hva man kunne sette odds på. Ett av alternativene var hvorvidt hun kom til å gifte seg med en kvinne. Det var ment som en intern spøk, men den nyansatte misforstod og publiserte oddsen. Det ble oppdaget og fjernet innen den første timen, før noen rakk å spille på dette, forteller Magerøy.

- Dette er med andre ord ikke innafor det folk kan sette odds på hos dere?

- Definitivt ikke. Hos Coolbet har vi som policy at vi ikke skal sette odds på enkelte temaer, og vi skal heller ikke gjøre narr av noen. I dette tilfellet gjorde en misforståelse at vi ikke levde opp til vår policy. Det beklager vi, og vi skal selvfølgelig sørge for at det ikke skjer igjen.

Da trd.by snakket med Magerøy mandag kveld hadde selskapet ennå ikke kontaktet Caroline Birkelund. Når vi følger opp tirsdag ettermiddag, forteller han at han personlig har beklaget hendelsen ovenfor Birkelund.

Må være mulig å sette odds på missekonkurranser

Likevel presiserer Magerøy at Coolbet mener at det på generelt grunnlag må være mulighet til å sette odds på hvorvidt noen kommer til å hevde seg i en skjønnhetskonkurranse:



- Mitt inntrykk er at deltakerne ikke ønsker å assosieres med spillvirksomhet, og det kan jeg forsåvidt forstå. Samtidig er de nå deltakere i en konkurranse hvor det skal kåres en vinner. Da mener vi at det bare er riktig å tilby muligheten til å spille på sin favoritt. Det er lange tradisjoner for det i utlandet.



Har dere fått negative reaksjoner fra andre enn missene så langt?

- Nei, de eneste negative tilbakemeldingene vi har fått er fra noen av jentene, men jeg vil påpeke at ikke alle deltakerne har reagert, noen har faktisk kommet med positive tilbakemeldinger. Spillerne våre synes det er kult at vi tester ut nye konsepter, avslutter Magerøy.