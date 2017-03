Politiet advarer mot sexkjøp på Tinder

Selv om å sveie til høyre eller venstre for å avgjøre om man vil date noen i utgangspunktet høres ut som uskyldig moro, er det noen som opplever at visse brukere kanskje er litt for pågående. Ifølge Google-søk og kilder Byas har undersøkt, har flere opplevd å bli tilbudt penger for sex.

Et kjapt google-søk gir også inntrykk av at det er relativt vanlig. Blant annet et innlegg på Kvinneguiden-forum viser dette. Her skriver brukere at de har opplevd å få tilbud om penger selv, og om venner som har opplevd at en potensiell date har krevd penger for sex på forhånd.

Politiet: – En farlig situasjon

Politiinspektør ved Sør-Vest politidistrikt, Ernst Kristian Rossebø, forklarer at det ikke er ulovlig å ta betalt for sex, men det er ulovlig å kjøpe det:

– Det er først etter man har kjøpt sex at det er straffbart, men politiet er interessert i å få opplysninger om hvem som kontakter ungdom for kjøp av sex til etterretning. Men jeg vil råde til å slette meldingen og ikke svare de som tar kontakt.

Rossebø forklarer at man setter seg selv i en farlig situasjon dersom man velger å treffe noen som har tilbudt penger for sex.

– Å selge sex er ikke straffbart, men man setter seg selv i en farlig situasjon i forhold til overgrep og sykdommer dersom man har ubeskyttet sex.

Hva tenker du om at folk gjør dette da?

– Jeg synes ikke noe om det i det hele tatt, voksne folk burde holde seg for gode for sånn, og de som får tilbudet må avstå fra det, og slette og blokkere personen.

Ikke overrasket

Dr. Christoph Lutz er forsker ved Handelshøyskolen BI. Han har forsket på flere aspekter ved sosiale medier, og gitt ut en omfattende artikkel om Tinder som heter «Love at first swipe?»

Lutz er ikke overrasket over at noen bruker datingappen Tinder til kjøp og salg av sex.

− Det er mange falske profiler på Tinder, og enkelte brukere - oftest menn - sender seksuelle, ofte offensive bilder og meldinger. Landskapet er litt røft. Appen har et dårlig rykte i media for kun å handle om sex og «one-night stands», og for å bygge opp en overfladisk dating-mentalitet.

Dårlig rykte

I en artikkel av det amerikanske magasinet Vanity Fair skriver Nancy Jo Sales om jenter og gutter i 20-årene som «swiper» bort romansen og har så lett tilgang på sex via apper som Tinder, at «det er som å bestille take-away mat.» Christoph Lutz mener virkeligheten er mer nyansert enn det ryktene om Tinder tilsier.

– Vår forskning, og annen forskning, viser at å «hooke opp» bare er én av flere motivasjoner for å bruke appen. Faktisk er ikke «å få seg et ligg» på topp tre over grunner til å bruke appen.

Ifølge de 500 brukerne som ble spurt i undersøkelsen til Lutz er det tidsfordriv og underholdning som er hovedfunksjonen til Tinder.

Den nest mest populære og utbredte grunnen for å bruke appen synes Lutz er interessant.

− Nummer to er folk som ønsker seg forhold.

Men, den fjerde grunnen er sex.

− Å søke vennskap, eller «bekreftelse» er mindre representerte grunner for bruk av appen.

Ikke sikkert det er seriøst

– Tinder blir brukt til mange formål, og folk er veldig kreative når det kommer til å bruke appen til noen den ikke var ment for i utgangspunktet, såkalt «off-label use.» Noen brukere eksperimenterer nok med å bruke appen til andre formål, bare for å bli underholdt, forklarer Lutz.

Han legger til at på grunn av ryktene Tinder har på seg som en «easy sex app» og kunnskapen om at brukerne av appen gjerne er «unge, urbane og hippe» mennesker, tror kanskje noen menn og kvinner det er lett eller greit å kjøpe sex via Tinder.

– På grunn av GPS-funksjonen på Tinder matcher man med folk i nærheten slik at det er lett å møte hverandre i virkeligheten. Dette senker nok terskelen for noen til å dra ting for langt, som å tilby penger, da de forventer «øyeblikkelig tilfredstillelse.» I tillegg kan prostitusjonsloven i Norge forklare delvis hvorfor visse folk velger apper som Tinder for dette.

Sårbare for tilbud

Tinder-forskeren legger ikke skjul på at konsekvensene kan være alvorlige.

– Spesielt ser jeg på det som et problem hvis det blir «normalisert.» Mange som bruker Tinder er ennå veldig unge, og ikke fullt klar over den potensielle faren. I tillegg ønsker de kanskje tilgang til mer penger. Det gjør dem kanskje mer sårbare for slike tilbud.

Han peker på andre psykiske konsekvenser – å bli spurt om å ha sex med noen for penger gjør at man kanskje blir usikker på seg selv og hvordan man fremstår for andre. I tillegg kan man få lavere selvtillit av å bli behandlet som et «objekt.»

– Også er det jo fysiske risikoer ved å møte noen for å ha sex for penger, det handler om overgrep,og en rekke andre mulige negative scenarioer.

Selv hvis møtet ikke resulterer i noe av dette kan det normalisere situasjonen og skape en avhengighet. Dette er konsekvenser man knytter til tradisjonell prostitusjon også, men sammenlignet med «vanlig» prostitusjon er Tinder en større «trussel» mot anonymitet da profilene er linket til Facebook og i mange tilfeller Instagram.

Har du noen råd til de som opplever dette på Tinder?

– Blokkér brukeren med en gang, og rapporter dem. De bryter reglene for «terms of use,» forklarer Dr. Christoph Lutz, og sier man må lese sikkerhetsreglene nøye.