Trondheimsstudenter kan vinne VM i escape room

Mind Gamers er Red Bulls plattform for de som vil ha en mental utfordring. De siste månedene har deltakere fra hele verden kjempet i deres konkurranse kalt «Mission: Unlock Enoch».

Her må man samarbeide for å løse gåter og oppgaver om å komme seg ut av rommet man er sperret inne i.

Red Bull kaller konkurransen «The First Escape Room World Championship», og over 9000 spillere fra 22 land har konkurrert om å komme seg til verdensfinalen i Budapest. Der møter deltakerne et spesialbygd escape room de må komme seg ut av.

Ingen strategi

Av nesten 200 norske lag på fire, vant International Chemistry fra NTNU en billett til finalen 25. mars. Laget består av Sandra Wenisch og Philipp Ehlert fra Tyskland, Georg Botne fra Norge og Koen Jorissen fra Nederland.

- Samarbeid var nøkkelen til at vi kom oss ut så fort som vi gjorde, ellers hadde vi nok ikke klart det. Vi kommer til å vinne på grunn av vårt gode samarbeid, men målet er å ha det gøy, sier laget i en pressemelding fra Red Bull.

Georg Botne fra Sandefjord studerer ifølge pressemeldingen til å bli lærer i kjemi og matematikk. Han forklarer at han har prøvd escape room før, men at han ikke hadde noen klar strategi før oppgaven som sendte ham til finalen.

- Planen vår var å ha det morsomt, og den strategien fungerte mye bedre enn planlagt, sier han.

Direktesending på tv

Under utfordringen måtte deltakerne løse oppgavene på under 20 minutter ved å bruke logikk, kreativitet, visuell tenkning og strategiske egenskaper.

International Chemistry brukte bare litt over halvparten av tiden på oppgavene, og hadde med 10 minutter og 44 sekunder den fjerde beste tiden i verden på det tidspunktet.

NTNU-laget kan også vente seg stor oppmerksomhet, siden finalen vises direkte på Red Bull TV.