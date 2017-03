- Vi vil runde én million i år

- Mange rammes av kreft eller kjenner noen som er rammet av det. Det er en viktig sak ingen har problemer med å samles om, sier Dina Evjen Røset og Marius Eggan, russepresidenter ved henholdsvis Byåsen og Thora Storm.

Det er noen måneder til russefeiringa starter, men allerede torsdag kveld vil mange av tredjeklassingene dra ut i gatene og sette sitt preg på byen.

Russens innsamling til Kreftforeningen er blitt en tradisjon og et av foreningens viktigste økonomiske bidrag. I fjor samlet trondheimsrussen inn 930 000 kroner. For hele Sør-Trøndelag var tallet 1,9 millioner.

Samler inn med Vipps

- Det blir jo litt konkurranse, der man vil slå kullet fra året før. Målet i år er å runde én million kroner, sier Evjen Røset.

Fra hennes skole samlet 160 elever inn 156 000 i fjor. Med Vipps og digital innsamling er Byåsens mål om over 200 000 kroner innen rekkevidde i år.

Thora Storm har rundet 100 000 allerede før bøssebæringen har startet, takket være digital innsamling.

Sparkesykler én meter per krone

Da Adresseavisen skrev om innsamslingsaksjonen tidligere, lovte russepresident Ole Henry Snildalsli ved Charlottenlund videregående å sparkesykle én meter for hver krone skolen samler inn .

- Han finner på mye rart, og har sparkesyklet fra Oppdal til Åre før, sier Marius Eggan.

De to trekker også frem bedring av russens rykte som en positiv konsekvens av innsamlingsaksjonen.

- Det skjer jo alltid noe under russetiden, og det er ikke så rart når veldig mange skal feire 13 års skolegang. Likevel er det viktig at folk ikke bare forbinder russen med fyll og fanteri, men ser at vi også kan bidra med noe positivt, sier Dina Evjen Røset.