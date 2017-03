Linn (26) var snowboard-proff - ble advokat: - Jeg tok det fornuftige valget

Linn Haug (26) er tidligere profesjonell snowboardutøver. Hun jobber nå i advokatfirmaet Strand & Co. Som idrettsutøver har hun flere NM-gull og internasjonale plasseringer på merittlista. Nå har hun tatt ambisjonene med seg inn i advokatyrket.

– Snowboardingen har gjort meg tøffere – jeg har bein i nesa som følge av idretten. Jeg har også blitt målrettet og disiplinert. Hverdagen som advokat er også tøff; jeg var i retten forrige uke, og dagen før gikk jeg inn i konkurransemodus. Konkurranseinstinket før en konkurranse er veldig likt det som slår inn før en rettssak.

Flere kvinnelige jusstudenter har i det siste kritisert advokatfirmaene for å være lite kvinnevennlige. Linn kjenner seg ikke igjen i den fremstillingen, hun mener faktisk at det er ganske fint å være kvinnelig advokat.

– Som ung og nyutdannet, må man jobbe hardt og lære seg å prioritere uansett kjønn. Det er som kjent et rimelig mannsdominert yrke, men det tror jeg endrer seg. På studiet var vi langt flere jenter enn gutter. Her jeg jobber er to av seks partnere kvinner.

Da hun var 22 år gammel satte en skade stopper for videre karriere som snowboarder.

– Jeg tok det fornuftige valget, og satset på utdannelse. Jeg skulle uansett ikke konkurrere resten av livet. Da jeg var barn var det spesielt to yrker jeg highet eter - advokat og snowboardproff. Da jeg la opp, var det med andre ord ikke et spørsmål hva jeg skulle studere.

Ble kåret til mest sexy trønder.

– Det er gøy å være kvinnelig snowboarder. Sporten er inkluderende, så jeg tenkte ikke ofte over at jeg var jente. Enkelte konkurranser har vært forbeholdt guttene, men nå er det meste åpent også for jenter. Det er morsomt å se hvordan sporten blir stadig mer likestilt. Ikke eksisterer det noe kropspress heller, sier Linn.

Det er kanskje ikke så mange advokater som kan krone seg med tittlen mest sexy trønder, men det kan Linn.

Du ble kåret til mest sexy trønder på UT-Awards?

– Haha, ja det er riktig. Skal jeg ikke få trofeet mitt snart? Helt ærlig visste jeg ikke at jeg vant en gang. Jeg fikk beskjeden via Facebook-statusen fra en kompis.

Hva synes du om å bli omtalt som sexy?

– Det er bare hyggelig, selv om jeg skulle ønske at idrettslige prestasjoner ble løftet fram i lyset.