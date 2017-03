Youtube-stjernen vil lage tv-show i verdensrommet

Den svenske Youtube-stjernen Simone Giertz var onsdag i Trondheim i forbindelse med Technoport på Clarion Brattøra.

Under teknologikonferansen holdt 26-åringen foredraget «The Importance of Building Useless Things» for flere hundre tilskuere.

- Jeg tror ikke det er noen som har fått bruk for noe av det jeg har skapt, men det har heller ikke vært målet. Tanken er at folk kan bli inspirert og få andre ideer når de ser videoene, sier Simone Giertz når Trdby møter henne etter foredraget.

Sett 21 millioner ganger

Hun kalles «The Queen of Shitty Robots» på grunn av de unyttige maskinene hun lager. Under foredraget beskrev Giertz internett som et korallrev hvor selv den rareste fisk kan finne et hjem.

For hennes vedkommende er sammenligningen i aller høyeste grad treffende: I dag har hun nærmere 450 000 abonnenter på Youtube, mens videoene hun legger ut er blitt sett nesten 21 millioner ganger.

«The Ellen Show» og «The Late Show with Stephen Colbert» er blant tv-programmene som har invitert den suksessfulle svensken.

«The Toothbrush Machine» var Simone Giertz' første «shitty robot». Hun sier at den startet Youtube-karrieren hennes:

Giertz er i stor grad selvlært, og forklarte under foredraget at hun har fokus på en idédrevet prosess: «Ikke én eneste gang har jeg satt meg ned med en bok før jeg har bygd noe».

- Jeg studerte teknisk fysikk i ett år, men hoppet av. Professorene sa: «Dere kommer aldri til å få bruk for dette, men dere vil gjøre det kjempebra på en IQ-test». For min del er det vanskelig å bli motivert når jeg ikke kan bruke det jeg lærer til noe, sier Giertz.

Venter på kommersiell romfart

I dag bor hun i California samtidig som hun tar studier ved Hyper Island, hvor mye av undervisningen foregår ved «learning by doing».

- Hva er planen din på lang sikt?

- All oppmerksomheten med Youtube kom overraskende på meg, så jeg har ikke hatt så mange andre planer enn å gjøre det jeg synes er morsomt. Men én langsiktig plan er å lage det første tv-showet i det ytre rom. Det er bra å ha høye mål, for selv om det ikke blir noe av, får man gjøre mye interessant på veien.

Mens hun venter på at kommersiell romfart skal bli noe av, lager hun sitt eget treningsprogram for astronauter. Se videoen under:

Mannlig publikum

Et annet kallenavn dronningen av elendige roboter har fått, er «Kardashian of Tech». Under foredraget på kvinnedagen kom hun også inn på at det ikke er uvanlig å bli utsatt for seksuell trakassering for en ung internettkjendis.

- For meg har det ikke vært et stort problem, men det er en del fokus på mitt utseende, og jeg får en del kommentarer. Det finnes mange kvinner som blir drapstruet og truet med voldtekt bare fordi de gjør noe annerledes. Det er fælt og ubehagelig at det kan bli så ille.

- Kan dine videoer være med på å skape en interesse for teknologi og vitenskap blant unge kvinner?

- Du kan si at jeg også mislykkes med det, siden 90 prosent av mitt publikum er menn. Samtidig synes jeg det er like viktig for menn som for kvinner å ha kvinnelige forbilder, sier Simone Giertz.

- For min egen del har det betydd veldig mye å se andre kvinner få til ting, og det var ikke før jeg så en kvinne forelese om hardware hacking at jeg tenkte «vent litt, jeg kan også lære dette». Det blir mye sterkere når man ser noen man kan identifisere seg med.