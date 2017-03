Legger ned frisørsalong etter sju år i Midtbyen

Sammen med Randi Sirnes har Øyen drevet Restyle Hairdesign i Olav Tryggvasons gate siden juni 2010. 3. mars stengte de døra til salongen for godt.

I tillegg til driverne, hadde Restyle to deltidsansatte og én lærling. Ifølge Øyen fortsetter lærlingen samt én av de deltidsansatte studier og jobb andre steder i byen.

Hardt arbeid

- Det gikk kjempebra de siste årene, så det er ikke derfor vi legger opp. Randi gir seg som frisør, mens jeg fortsetter hos Salong Perlen i Adressabygget.

Da de flyttet inn i lokalene i 2010, tok de over etter en annen frisørsaling. I oppstartsfasen var det mye hardt arbeid, forteller Øyen, før de fikk knyttet til seg flere faste kunder.

- Vi hadde med oss noen kunder fra før, så vi startet ikke helt fra bunn. Men det var ganske vanskelig i oppstarten, med høy husleie og mange våkenetter.

Artig med nye utfordringer

De siste årene telte Restyle Hairdesign mange faste kunder, og hadde en jevn strøm inn til salongen.

- Kundene sier det er veldig trist at vi slutter, men er glade for at jeg fortsetter. Jeg håper at en del av dem blir med meg videre, sier Øyen, som også ser frem til å komme i gang i nye lokaler.

- Å få drive sin egen salong og at vi greide det så bra var artig, og noe vi ikke helt trodde ville skje i starten. Men det blir artig med nye utfordringer nå.