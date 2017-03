Get Inspired-gründer Silje Landevåg: - Hadde jeg tatt mammapermisjon, hadde jeg måttet legge ned

Med foreldre som drev eget firma, er det ikke vanskelig å skjønne at Silje Landevåg lot seg friste av grûndertilværelsen. Nå er det sju år siden den da 24 år gamle jenta valgte bort fast jobb til fordel for egen nettbutikk. Det har gått over all forventning! Men - som hun selv sier, det var nok en fordel at hun var såpass ung og naiv, det har nemlig ikke manglet på utfordringer underveis.

Var det tøft i starten?

– Ja, spesielt de to første årene. De var også ganske tungt med null inntekt. Jeg hadde kontor i leiligheten min, satt mye i joggebuksa, og snakket lite med omverdenen. Nå har jeg holdt på i 7,5 år, og i fjor var første gang jeg hadde sammenhengende sommerferie.

Tror du alle kan starte noe eget?

– Enkelte har et bedre utgangspunkt enn andre, men har du en gode ideer og gjennomføringsevne, kommer du langt. Likevel - viktigst av alt: du må ha troen på deg selv.

Hva er ditt beste råd til aspirerende, kvinnelige gründere?

– Har du gode ideer, god forretningsplan og en god magefølelse; go for it! Det er superviktig at du omgir deg med gode folk som heier på deg, ingen må få bryte deg ned på veien. Og vær forberedt på at du må legge inn langt mer enn de vanlige 37,5 timene. Lag en motivasjonsliste med alle grunnene for at du vil starte for deg selv. Den kan du ta frem når de mørke dagene kommer, for de kommer, tro meg.

Silje får støtte av folk rundt seg. Her er hun avbildet sammen med broren Sindre Lervåg under København fashionweek i 2015. Fpto: Privat-

Stemmer det at du tok kort mammapermisjon?

– På papiret hadde jeg mammaperm med min første, men jeg jobbet langt over en 100% stilling. Med barn nr. 2 hadde vi delt permisjon. Get Inspired hadde aldri vært der det er i dag om jeg hadde tatt mammapermisjon. Da hadde jeg måtte lagt ned. Hvis noen tenker at de må velge mellom jobb og familie, så stemmer ikke det - det er fullt mulig å ha begge deler.

Silje var kun 24 år gammel da hun startet for seg selv. I ettertid tenker hun at det var dumsmart. - Man tør å gutse mer da, sier hun. Foto: Leikny Skjærseth

Hvorfor starter få kvinner som starter for seg selv?

– Jeg tror mange jenter holder tilbake fordi de tenker det er utfordrende å kombinere jobb og familieliv. Mange har skyhøye kvalifikasjoner, men er litt feige. Vi er gode nok og har mange gode ideer, men det skorter på å ta steget. Kanskje har vi også dårligere selvtillit enn menn, og er engstelige for hva folk rundt oss vil si. Noen tenker kanskje at de blir stemplet som egoistiske om de satser på karriere i tillegg til barn. For meg er det utrolig inspirerende å kunne stå fram og si: jeg gjorde begge deler.