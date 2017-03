Fitness-Nora om graviditeten: - Helt forferdelig å se ut som en hvalross

Nora Fredagsvik (27) er for mange bedre kjent som Fitnessnora. Hun er personlig trener og friidrettsutøver, men skriver også blogg. Hun ble mamma for første gang for ett år siden, og selv om hun synes sønnen er helt fantastisk, legger hun ikke skjul på at graviditeten var alt annet enn en dans på roser.

Hvordan opplevde du det å gå gravid?

– Det er helt fantastisk å få barn, men helt forferdelig å være gravid. Det var helt forferdelig å se ut som en hvalross. Når han kom ut var det så verdt det. Likevel, da jeg var gravid, sa jeg at "dette skulle jeg ikke gjøre igjen".

Hvorfor det?

– Jeg fikk alt man kunne få. Bekkenløsning, ØDM, alt man kan ønske seg. Det var 9 tunge måneder, men verdt det til slutt.

Hvordan har det vært å se fitnesskroppen bli høygravid?

– Det var en veldig stor overgang. Jeg var nesten 90 kilo rett før jeg fødte. Forskjellen mellom høygravid vekta mi og konkurransevekta var nærmere 40 kilo, men jeg veide ikke 50 da jeg ble gravid. Det var en massiv forandring, ikke bare for hodet, men også for kroppen. Jeg visste mye kom til å forsvinne når ungen var ute og vekta var der for en grunn, men det var ikke gøy å gå rundt å føle seg som en hvalross. Det er fantastisk hva kvinnekroppen klarer, det er helt sykt. Jeg har alltid vært glad i kroppen min, men er enda mer glad i den nå fordi den klarer det den gjør.

Da hun gikk gravid tenkte Nora at "dette gjør jeg aldri igjen." I dag er hun supertakknemlig for sønnen, og kunne ikke tenkt seg et liv uten ham. Foto: Privat.

Kjente du press om å komme raskt tilbake i form?

– Jeg kjente ikke noe press, men jeg ville at kroppen skulle fungere. Etter en så lang periode etter å ha trent så lite, kjente jeg hvor mye dårligere form kroppen min var i. Ting som brukte å være kjempelett var ikke det lengre. Jeg ville komme tilbake til det stadiet der alt var lettere. Det er også fint å passe inn i klærne sine igjen, men det var ikke det viktigste.

En stund nå har det vært trendy å være sterk, er det positivt synes du?

– Det er superpositivt. Det å være tynn betyr ingen ting. Du kan bli tynn uten å trene, du kan bare la vær å spise, men det er klin umulig å bli sterk hvis du ikke trener eller spiser. Men det kan bli for mye fokus på det. Det vil alltid være noen som drar den for langt den ene eller andre vegen.