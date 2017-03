Stjernekamp-Celine reagerer på kroppspress i musikkbransjen: - Det er unødvendig

Celine Helgemo ble kjent i 2007 da hun vant den norske finalen i Melodi Grand Prix Jr. med låten "Bestevænna". Senere har hun deltatt i blant annet "Stjernekamp". I disse dager jobber hun hardt med å etablere seg som selvstendig artist.

Hvor finner du inspirasjon?

– Fra alt rundt meg. Jeg er en visuell person og blir inspirert av ting jeg ser og hører. Andre artister inspirerer meg til å drive med musikk. Jeg hører på mye forskjellig, men akkurat nå går det mye i Lana Del Rey, Miley Cyrus og Adele.

Er det stort fokus på kropp og utseende i bransjen?

– Kroppsfokuset har alltid vært der. Jeg tror vi står friere i dag, men det er helt klart et press, det er det. Jeg merker det selv, men heldigvis har bransjen kommet så langt at talent betyr mer. Noen ganger kan fokus på kropp faktisk være bra, spesielt hvis det er i en kunstnerisk setting, kropp er tross alt noe av det vakreste som finnes.

Har du vært usikker på din egen kropp?

– Ja. Det er normalt for jenter i 20-årene å vurdere seg selv, og det er klart jeg også har vært usikker på både kropp utseende. Da jeg var mest aktiv og mye i media, var jeg ung og tenkte ikke noe særlig på det. Det kan bli mer fokus på det nå som jeg er eldre og skal slippe ny musikk, men det forsøker jeg å fortrenge.

Blir du lei fokuset?

– Ja. Det er unødvendig at det skal ha så stort fokus, men det er vanskelig fordi et visst skjønnhetsideal vil alltid finnes. Sånn har det alltid vært. Jeg tror det er noe som vil fascinere mennesker i all tid, men det burde ikke ha så stor betydning.

Celine fotografert under en konsert i 2009. Foto: Lena Knutsli.

Hva er det viktigste du har lært av å jobbe i musikkbransjen?

– Hvor viktig det er å være tro mot seg selv og stole på at man er bra nok som man er.

Har du et godt råd til andre som vil satse på musikken?

– For å lykkes må du ha en visjon, kreativitet, motivasjon, utholdenhet, og en god dose flaks. Dette er ikke veien å gå hvis du gjør ting halvveis. Du må virkelig ha lyst, og ha en indre drive og følelse av at dette er det du vil. En god dose selvtillit er viktig, du må ta en del skumle valg, da må du stole på deg selv.