Miss Norway-finalister reagerer på oddsspill

Bettingselskapet Coolbet har satt odds på semifinalistene i Miss Norway 2017. Det får flere av deltakerene i konkurransen til å reagere, skriver Bladet.

– Jeg synes ikke oddsspill hører hjemme i en slik konkurranse, sier semifinalist Caroline Birkelund til avisa.

Alle de 19 semifinalistene er vurdert av selskapet. I konkurransen blir deltakerene vurdert på flere kriterier, blant annet sponsorarbeid, veldedighetsarbeid og medieoppslag. Det mener Birkelund selskapet ikke kan ha hatt grunnlag for å vurdere dem etter.

– De har jo bare sett på bilder av oss og rangert etter det. Det er drøyt og nedverdigende, sier Birkelund til VG.

Bettingsselskapet selv mener det er et godt ekstratilbud til kundene, som vanligvis vedder på sportsarrangementer.

– Det er selvfølgelig slik at det er en stor forskjell på å sette odds på for eksempel en fotballkamp og noe som dette, men vi mener at det er riktig å tilby våre kunder odds på et såpass stort event, sier leder for Coolbet Norge, Magnus Magerøy, til Bladet.