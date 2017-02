Om en måned kan du fikse både hud og hår miljøvennlig her

Det er hudklinikken Blå Lagune som utvider, etter tilbakemeldinger fra kunder som ønsket flere tilbud på ett sted.

– Jeg startet i 2005 og har bare drevet med rene, økologiske produkter. Nå tar jeg med meg en frisør jeg jobbet med tidligere og blir miljøsalong, sier daglig leder Laila Ottesen.

Da Sophia ble kalt "dødsbokjerringa" sluttet hun å bruke blomstrete kjoler

Alternativkjerringa

Håpet er at flyttingen skal markere starten på en grønn gate i Trondheim.

– Vi tenker at man på sikt kan utvide. Vi legger grunnsteinen nå, og håper det er flere aktører som ser at det er interessant. Det blir spennende å se om Trondheim er klar for dette, sier Ottesen.

Denne interiørfavoritten åpner ny butikk på City Syd

Hun har hele tiden hatt en klar miljøprofil og er glad for at det er en trend som har begynt å spre seg.

– Da jeg startet var jeg alternativkjerringa nedi Fjordgata, men jeg er veldig glad for at jeg har holdt meg til det. Det kommer ikke inn noen som driver med botox her, sier hun.

Stor utvikling

Ottesen tror tanken om helhetlig grønn satsning er noe an vil se mer av de neste 10-15 årene.

– Du ser hvor mye som har skjedd i butikkene på fem år. Før måtte man på helsekostbutikk for å få tak i en del ting, nå finner man det på Rema og Meny, sier hun.

9 steder i Trondheim du kan ta superkule turbilder

Hudterapeuten samarbeider med Trondhjem medisinske senter og tror det er viktig å se huden i sammenheng med resten av kroppen.

– Det er så mye stress i hverdagen i dag. Vi ser hva som skjer i kroppen og hvor positiv effekt rene produkter har. Man trenger ikke være helt fanatisk, men man kan leve hovedsaklig rent, sier Ottesen.