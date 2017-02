Her kommer en ny festival

- Vi ønsker å vise alle hva Møllenberg har å by på. For de som ikke bor her, er bydelen kjent for å være et ungdomsstrøk med mye festing, men den er så mye, mye mer. Vi vil at folk skal komme gående forbi og lure på hva det er som skjer. Derfor lanserer vi Trondheims første gatefestival, Bakkefestivalen, forteller initiativtager og daglig leder i Bakkefestivalen, Jon-Vu Yen Nguyen (25).

Med på laget har han fått en gjeng entusiastiske folk i tjueårene. Tanken er å starte en festival som setter fokus på Møllenberg som nabolag, i tillegg til å fremme lokal bærekraftig mat og drikke. Som seg hør og bør, satser Bakkefestivalen også på artister, og da med fokus på de som er lokale og på vei til å slå gjennom.

- Tanken er å vise fram det beste av Trondheim. Vi har valgt å fokusere på miljø og bærekraftig lokal mat fordi det er et viktig tema som alle av oss gjerne kan bli mer bevisste på. I tillegg til foredrag, satser vi også på å sette matopplevelsen i fokus, forteller han.

Fantastisk respons

Det hele startet ved en tilfeldighet da Jon-Vu Yen Nguyen nevnte for kameraten Martin Hinna at Møllenberg trengte å bli satt ordentlig på kartet. Martin kicket også på ideen, og da Nguyen, som driver sitt eget filmselskap nevnte det for en kontakt i Trondheim kommune, startet snøballen å rulle. I dag, tre og en halv måned senere, er mesteparten av programmet klart, og gutta kan knapt vente til mai kommer.

- Hadde noen fortalt meg at jeg kunne starte en festival for fem måneder siden, hadde jeg ledd godt, men det har gått over all forventning. Nå har vi riktignok vært utrolig heldige, og opplevd masse støtte og positive tilbakemeldinger fra etablerte arrangører. Både folka blant Trondheim Calling og Pstero har vært fantastiske sparringspartnere, forteller Nguyen.

På dagtid er festivalen åpen for alle, og har også fokus på barnevennlige aktiviteter. Når artistene begynner å spille på kveldstid blir det 18 års aldersgrense, men Nguyen håper at festivalen har mye å by på for både liten og stor.

Les mer om festivalen på Bakkefestivalens hjemmeside som lanseres klokka 16.00 her