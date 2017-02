Simens Isbar måtte flytte fra Brattøra

Den omreisende isselgeren Simen Wågen slo seg i fjor ned ved Rockheim, hvor han solgte is og belgiske vafler til solhungrige trøndere. Med byggingen av nye Powerhouse kan det se ut som den nomadiske tilværelsen er over for Simen Isbar. For en stakket stund.

- Jeg hadde toårskontrakt med Powerhouse, men i kontrakten sto det at hvis de fikk komme i gang med bygging så måtte jeg bort. Det er et råstilig prosjekt, og Entra har vært suverene, så det er «no hard feelings», sier Wågen, som nå flytter inn i faste lokaler i Thomas Angells gate.

Uvisst hvor den gamle isbaren skal stå

Det nye utsalgsstedet får navnet Simens Isbar Desserthuset og åpner lørdag 18. februar.

- Jeg snakka med E.C. Dahls Eiendom, som sa at det var ledig mellom Godt Brød og Tag i de gamle Hagen-lokalene. De ville gjerne ha meg inn i gågata, og etter å ha tenkt meg om i tre dager, bestemte jeg meg for å kline til.

Simens Isbar etablerte seg i Ravnkloa i 2015. Sommeren etter var isbaren å finne ved Rockheim og hurtigbåtterminalen.

Selv om Wågen får en mer forutsigbar tilværelse i sine nye lokaler, har han fortsatt til gode å finne et nytt hjem til selve isbaren.

- Den ble flyttet for 14 dager siden. Nå står den på lager til jeg blir enig med kommunen om hvor den kan stå. Alternativene er Solsiden, Rockheim og hurtigbåtterminalen.

Første i Norge med Hennig Olsen-design

Wågen driver isbaren sammen med de to barna sine. I tillegg planlegger han å knytte til seg tre-fire deltidsansatte når desserthuset er oppe og går.

Konseptet med is og belgiske vafler fortsetter, i tillegg til at han nå vil selge milkshake og andre produkter. Avtalen med leverandør Hennig Olsen fortsetter også.

- De er ganske små i byen, så de ønsker jeg å ha. For to uker siden skiftet de logo, og med nytt design skal alt være rødt og hvitt. Dette blir den første isbaren i Norge til å fronte det, sier Wågen stolt.

Isbaren får ståplass til tolv personer samt bardisker i vinduene med sitteplasser.