Flyttet fra Trondheim for å bo i enebolig med hage

Førstegangskjøperen av bolig er blitt stadig yngre de siste årene. Nå advarer privatøkonom Endre Jo Reite mot å haste inn på boligmarkedet.

Vi dro ut på gata i Trondheim for å høre hvor og hvordan unge folk bor.

Anna Bolle (24)

Fra: Lofoten.

Jobber som sykepleier i Trondheim kommune.

- Hvor og hvordan bor du?

- Jeg bor i en leilighet på Møllenberg. Jeg har tenkt på å kjøpe, men når man er alene blir det dyrt. Mange av kollegene mine bor utenfor bykjernen. Hvis man skal ha noe som er litt større, må man kanskje det. Jeg tror jeg vil leie frem til jeg eventuelt flytter hjem igjen.

- Hva er viktig for deg når du skal velge bolig?

- Beliggenhet er veldig viktig. Det er greit å bo nært sentrum.

- Sparer du med tanke på boligkjøp?

- Jeg sparer i BSU, sier Anna Bolle, som heller vil bruke oppsparte midler på hjemplassen enn i Trondheim.

- Her får du kanskje en leilighet på 60 kvadrat til 3 millioner, mens i Lofoten får du et hus med fem soverom til samme sum.

Nella Penjin (26)

Fra: Elnesvågen, Møre og Romsdal.

Studerer fiolin ved institutt for musikk på NTNU.

- Hvor og hvordan bor du?

- Jeg bor i en egen leilighet i Kongens gate sammen med broren min. Den andre broren min flytter også inn etter hvert.

- Eier du?

- Foreldrene mine kjøpte leiligheten til meg og de to brødrene mine. Vi betaler husleie til dem, og når lånet er nedbetalt kan vi ta over.

Penjin startet med å komme til Trondheim da hun var 13 år.

- Da gikk jeg på et talentutviklingsprogram, og siden begynte jeg å studere. Jeg har fått en tilknytning til byen, og tenker at den kommer til å være basen min fremover.

Før hun bosatte seg i sentrum, var hun på visninger og begynte å legge av penger til bolig.

- Men å spille instrument er dyrt, og jeg og brødrene mine sparer på hver vår kant til instrument. Hadde det ikke vært for foreldrene våre... De vil at vi skal spare, fokusere på studier og få en karriere fremfor å jobbe deltid, sier Penjin, som bruker mye av tiden på skole, øving, frilansjobbing og undervisning.

- Hva er viktig for deg i valg av bolig?

- Jeg liker å være der det skjer, og trives i sentrum. Der er jeg i gåavstand til det meste.

Monica Redergård (28)

Fra: Melhus, bor i Skaun.

Jobber som markedskonsulent i AtB.

- Hvor og hvordan bor du?

- Jeg og mannen min bor i Børsa. Vi fant ut at vi ikke fikk det vi ville ha i byen.

- Hva så dere etter?

- Vi ville ha enebolig med hage og sjøutsikt, og fikk mer for pengene der. Det er heller ikke så langt fra byen. Med buss tar det 40 minutter.

Redergård bodde i Trondheim før hun flyttet til Børsa.

- Jeg kjøpte leilighet på Rosenborg da jeg var 22, så jeg var heldig, fikk egenkapital og kom tidlig inn på boligmarkedet. Etter å ha flyttet et par ganger, bodde jeg sammen med mannen min på Byåsen før vi kjøpte hus sammen.

- Hvordan var det å flytte fra byen?

- Jeg var redd for at det skulle bli langt unna, men det har jeg aldri følt på etter at vi flyttet. Det er jo bare å kjøre E39 og E6 så er vi i byen.

Aleksander Skagen og Malin Lervåg (begge 20)

Fra: Frøya og Hitra.

Han jobber som matroslærling, hun studerer økonomi og markedsføring på BI.

- Hvor og hvordan bor dere?

- Vi leier en leilighet på Tyholt. Det har vi gjort siden august, og var heldige fordi vi fikk ordnet den gjennom noen vi kjenner, sier Malin Lervåg.

Aleksander Skagen jobber på sjøen, og skal etter hvert studere til å bli styrmann/navigatør. Paret startet tidlig med BSU-sparing, og sparer med tanke på boligsalg.

- Har dere tenkt på å kjøpe i byen?

- Jeg tror vi blir boende der vi er mens vi studerer. På sikt skal vi tilbake til Hitra eller Frøya. Der skal vi kjøpe eller bygge, sier Skagen.

- Vi skal kjøpe, skyter Lervåg inn.

- Hva er viktig når dere ser etter bolig?

- Beliggenhet er viktig. Sånn sett er Tyholt veldig bra. Derfra går det busser til sentrum hele tiden, og utsikten er fin, sier de.

Markus Kirkerud (til venstre, 24) og Jonas Skomsøy (19)

Fra: Bærum og Kristiansund.

Studerer ved Høyskolen Kristiania og BI.

- Hvor og hvordan bor dere?

- Vi leier i et timannskollektiv i Fjordgata. Det er trapp ned til enda et kollektiv i etasjen under, så det er i praksis et tjuemannskollektiv, sier Jonas Skomsøy.

De har bodd i Trondheim siden august i fjor. De fleste i kollektivet er studenter.

- Har dere tenkt på å kjøpe bolig i Trondheim?

- Jeg skal ikke være her så lenge, så jeg kjøper ikke noe for en kort periode, sier Kirkerud.

- Etter at jeg har tatt en bachelor eller master kan det hende at jeg også drar til Østlandet, så jeg kjøper ikke noe før det, sier Skomsøy.

- Hvordan fungerer det å bo i et så stort kollektiv?

- Det går fint, så lenge alle rydder etter seg. Det er ikke alltid det skjer, men vi har delt opp i vaskeuker, og det fungerer, sier de.

- Hva ser dere etter i en eventuell ny bolig?

- Beliggenhet og pris. Kollektivet vi bor i nå er nyoppusset, så det er viktig med grei standard, sier studentene.