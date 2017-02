Tia trener crossfit og vil være et sunt forbilde - Ikke alle dyrker bikinifitness

- Jeg var ikke på prøvetime en gang, jeg bare meldte meg på, og tenkte at "det her skal jeg gjøre." Siden har jeg blitt værende. Alle må finne sin egen greie, og med crossfit jeg har funnet min. Det gir så god energi, forteller Tia Loftsgård (25) entusiastisk.



Som ernæringsstudent, og crossfit-utøver er hun over gjennomsnittet opptatt av trening - og trener i dag 6 dager i uka.

- Det er kanskje lett å tenke at jeg er en av dem som er veeeldig opptatt av kropp, men det er overhodet ikke motivasjonen min. Det er selvfølgelig en fin bonus å få bra kropp av det jeg elsker å gjøre, men å gå ned i vekt har aldri vært et mål i seg selv. Vi har faktisk ikke speil på veggene der jeg trener en gang. Det er ytelse, og ikke utseende, som skal stå i fokus, forteller Tia.

Hun lever i utgangspunktet etter en enkel regel: beveger hun seg mye, kan hun spise mer.

- Det er ingenting galt i å spise jokolade på lørdagskvelden. Å kose seg en gang iblant går bra, så lenge det ikke skjer hver dag, sier hun.

Åpen på Instagram. I tillegg til å være aktiv i hverdagen, er Tia aktiv på sosiale medier. Hun poster blant annet på Instagram under navnet Tialof. Hashtagger som #imotsetningtildissaandredamene og #restituertejegmedsjokoladeogburgerigår er ofte brukt. Selviorni er nemlig et viktig virkemiddel, i tillegg er hun opptatt av å ikke fremstille seg selv som så himla perfekt.

- Alle skal vise hva de kan, men det å vise at du ikke kan, og at det hender at det ikke blir så bra noen ganger er også viktig, fordi man er ikke alltid fin. Det er ingen som er alltid fin eller alltid glad. Det er viktig å vise at du er menneskelig, og at du kan feile og at du prøver i hvert fall. Jeg viser at jeg gjør det fordi det er gøy, ikke at jeg gjør det for å gå opp eller ned i vekt, sier hun.

Variert kosthold viktigst. Espen Ilstad (30) er trener på CrossFit Trondheim - og deler langt på vei Tias syn. Han trener fordi han ønsker å være i god form, og har et relativt sunt kosthold, slik at han yter så bra som mulig på trening.

- Jeg har fokus på kosthold. Jeg prøver å ikke spise så mye karbohydrater, og holder meg heller til sunne alternativer som kjøtt og grønnsaker. Når det er sagt er livet til for å nytes, så helt nazi er jeg ikke. Man skal kose seg en gang iblant, jeg spiser blant annet pizza to ganger i uka, sier han.

Frisklivsveileder og helsesøster ved enhet for fysioterapitjenester i Trondheim Kommune, Bodil Ruud, mener at det er viktig å ikke være for bastant når man snakker om et sunt kosthold. Hun presiserer at mange som trener aktivt har et reflektert forhold til egen trening. Hvis man trener aktivt er det ikke nødvendigvis feil å ha fokus på å se bra ut, så lenge man ikke trener seg syk. På samme måte presiserer at hun at sunt kosthold handler om mer enn bare vekt.

- Sunt kosthold handler ikke bare om å gå opp eller ned i vekt. Man kan fint være tynn, men ha et kosthold som fører til livsstilssykdommer. Essensen er å ha et sunt, regulert, og variert kosthold, avslutter hun.