Studenter mener prestasjonsdop er juks - men bruker det gjerne hvis det blir lovlig

Flere studenter bruker reseptbelagte prestasjonsfremmende medikamenter for å gjøre det bedre på skolen. I en undersøkelse Norstat har gjennomført for NRK-serien "Innafor" svarer fire prosent av de spurte studentene at de har brukt slike midler. Flertallet har ikke hatt resept selv, melder NRK.

– Da jeg leste at det finnes et prestasjonsøkende virkemiddel som knapt har bivirkninger, måtte jeg prøve, forteller «Arne».

Han er høy og slank, med mørkt blondt hår. Blid, rolig og tillitsvekkende. Han virker ikke nervøs, men har tvert imot lyst til å fortelle og argumentere for sitt eget bruk av prestasjonsdopet modafinil, populært kalt «Viagra for hjernen».

– Du kommer inn i en flyt. Den øker konsentrasjonen, du får et bedre fokus på de tingene du gjør. Du skriver litt raskere på tastaturet. Jeg har testet lesehastigheten min, jeg får 50 prosent høyere lesehastighet. Pillene ble opprinnelig utviklet for å hjelpe mot søvnsykdommen narkolepsi og ADHD.

Følg trd.by på Facebook

Disse sminkemerkene tester fortsatt på dyr

Usikre stoffer . I dokumentaren "Dop meg", som er en del av serien "Innafor", reiser programleder Emma Clare Gabrielse til Cambridge for å teste modafinil. På en hvit tallerken presenterer professor i kognitiv nevrologi ved Cambridge University, James Rowe, en rød, avlang pille.Han er den eneste som vet om pillen inneholder 200 mg av virkestoffet modafinil, eller om det er en juksepille, såkalt placebo.

– Jeg vil ikke si hvordan det føles å ta modafinil, for det kan hjelpe deg til å gjette. Han måler en klar forbedring i arbeidshukommelse når Emma er påvirket av modafinil, men de advarer likevel mot å bruke stoffet.

– En frisk person bør ikke ta modafinil uten at det skjer i forskningsøyemed, sier Rowe.Han nevner usikre langtidsvirkninger, og at medikamenter kjøpt ulovlig ikke nødvendigvis inneholder det man betaler for.

Styrketrening eller løping først?

Kontroversielt, men nyttig? Selv om bruken av prestasjonsdop er kontroversiell, er det flere som tar til orde for at moderat bruk av slike legemidler kan være bra for samfunnet:

– Hvis en forsker på et universitet bruker ritalin eller modafinil og oppdager en kur for kreft, så skal noen mene at det var feil. I en del situasjoner bør det være folks eget valg, sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen, til NRK.

– Det er forskjell på toppidrett, der målet bare er å vinne. På et universitet vil målet være samfunnsoppdraget, altså å sikre en så god utdanning som mulig og prestere forskning som bringer verden fremover. Det er vanskelig å se hvorfor det skal være «juks» å levere bedre på de områdene, sier professoren.

Jusstudenter verst. Han mener prestasjonsdop likevel kan være etisk problematisk:

– Det er en konkurransesituasjon studentene imellom. Presset blant jusstudentene er så stort at hvis noen tar prestasjonsfremmende midler, føler andre at de også må gjøre det. Da har man ikke den frivilligheten som bør ligge i sånne valg, påpeker han. Han tror amfetamin eller amfetaminlignende produkter som ritalin er det mest vanlige å bruke blant studenter som ønsker å øke sine prestasjoner.