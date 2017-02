Gutta dropper dugnad: To av tre frivillige under Trondheim Calling er jenter

- Jeg jobber som frivillig fordi jeg elsker mennesker. Mange av de som jobber frivillig hos oss er musikk-entusiaster som drømmer om å jobbe med hobbyen sin. De ser nok på jobben som en fin inngangsbillett, sier frivilligansvarlig, Susann Andreassen.

Jevnt over er de fleste som melder seg unge, men trenden er tydelig: få gutter ønsker å bidra – jenteandelen er nemlig på hele 66 prosent.



- Det hadde vært interessant å vite hvorfor det er sånn, men sannheten er at vi ikke vet. Vi gjør så godt vi kan med ressursene vi har tilgjengelig. Hos oss gjør alle alt, det er ikke sånn at guttene bare rigger, og jentene kun selger billetter, sier Andreassen og fortsetter:

- Kanskje noen har glemt hvor viktig den frivillige innsatsen er, det hadde jo ikke vært festival uten oss. I tillegg er det utrolig gøy, gutta går absolutt glipp av noe, sier hun.

Kul opplevelse. Ingrid Martinsen er musikkstudent og jobber som frivillig for første gang i år. Hun gjør det hovedsakelig for å få en fot innenfor bransjen. Samtidig er det spennende å få innblikk i hvordan en festival fungerer fra innsiden.



- Jeg meldte meg som frivillig for erfaringens skyld. Så langt har det vært kjempegøy, jeg har lært og opplevd mye. Det er helt klart en unik erfaring for oss som vil jobbe med kultur, sier hun.

Både Andreassen og Martinsen presiserer at å jobbe som frivillig krever mye, men de får også mye tilbake. For hvem takker vel nei til topp stemning, kule konserter og å knytte verdifulle nettverk?

- Jeg rekker nesten ikke å drikke øl, fordi jeg må løpe fra konsert til konsert. Jeg må drikke kaffe hele tida for å få med meg alt jeg vil se, ler Andreassen.

