- Mange vet ikke hva konkurransen dreier seg om, og har fordommer mot oss som deltar. Men det er ikke bare å sprade rundt i fine kjoler og se pen ut. Det krever mye jobb å komme videre til semifinale og finale. Man må blant annet delta på kurs og aktiviteter, skrive blogg og gjøre veldedighetsarbeid, sier Eirin Myrvang Berg til Trd.by.

19-åringen fra Trondheim meldte seg på konkurransen i fjor sommer og gikk videre i det første uttaket. I løpet av høsten deltok hun på misseskole for å lære å blogge og markedsføre seg selv.

I neste uke går uttaket til semifinalen av stabelen.

- Jeg har hatt en drøm om å bli modell, og fulgt med på konkurransen tidligere. Da jeg kom over påmeldingsskjemaet, tenkte jeg: Hvorfor ikke. Det var helt spontant, sier Myrvang Berg, som ble både glad og overrasket da hun hørte at hun hadde gått videre til semifinalen.

- Det er veldig spennende å delta. Det er utenfor komfortsonen min, men jeg synes det er viktig å utfordre meg selv, sier hun.

19-åringen har en deltidsjobb på Subway i Trondheim mens hun jobber med å skaffe seg sponsorer og poeng i konkurransen.

Gode rollemodeller

Flere titalls jenter kjemper om tittelen Miss Norway 2017. Vinneren sendes til verdens største skjønnhetskonkurranse, Miss Universe.

Ifølge arrangøren er vinneren en person som kan være en «positiv representant for produkter, tjenester og arrangementer, både kommersielle og ikke-kommersielle. Hun må ha et vinnende vesen med god selvtillit og selvinnsikt. En person som kan ta plass og eie denne plassen på en scene og gi av seg selv til et publikum.»

Selv om målet er Miss Universe, som har en tydelig profil som skjønnhetskonkurranse, så ønsker deltakerne i Miss Norway å få fram at de skal være sunne idealer og rollemodeller for andre jenter.

- Jeg trener når jeg føler for det og spiser det jeg vil. Men om man kommer i søkelyset er det viktig å tenke over hva man skriver på bloggen sin om kosthold og trening, fordi alle er forskjellige, sier Myrvang Berg,

Kandidatene må ifølge konkurransekriteriene ha en sunn og trent kropp. Til semifinalen må alle deltakere levere bilder av dem selv iført bikini, aftenkjole og et portrett. I finalen er det «showwalk», der deltakerne viser seg fram i aftenkjole, bikini og sportstøy.

- Må kunne by på seg selv

Caroline Birkelund (19) fra Trondheim er også videre til semifinalen, og understreker at alle kan melde seg på konkurransen, uansett kroppsfasong.

- Det handler mer om hvordan man er som person, at man er selvsikker uansett hvordan man ser ut. Man må være trygg på seg selv, by på seg selv og kunne selge seg inn til sponsorer. De som jobber hardest kommer lengst, sier Birkelund.

19-åringen studerer for tiden markedsføring på BI i Trondheim, og bruker den fritiden hun har på Miss Norway-konkurransen.

Hun har tidligere prøvd seg som modell, men det har ikke vært hennes drøm. Hun ønsker gjennom deltagelsen å utfordre seg selv.

- I tillegg til selve fotoshoot, blir det veldig spennende å begynne å jobbe opp mot sponsorer, og fortelle dem hva jeg har å by på. Det passer jo også ganske godt med utdanningen jeg tar, sier hun.

Akkurat nå er begge kandidatene fra Trondheim på topp 10-listen over de som har flest aktivitetespoeng, som er en indikasjon på hvor mye de oppdaterer bloggen sin og deltar på kurs og aktiviteter.

