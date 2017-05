Har du samboer, men ikke samboeravtale? Gjør noe med det nå, råder advokat

– Samboeres rettsstilling er mye dårligere enn mange later til å tro, sier Dag Are Børresen i Help Forsikring til Abito.no , Fædrelandsvennens boligsatsing.

For det finnes ingen skriftlige regelverk å lene seg på, dersom man ikke har gjort noen avtaler med samboeren sin. Så den eneste måten å veie opp for manglende lovverk, er å skrive samboeravtale.

– Men altfor få gjør dette, fortsetter Børresen.

- Overvurderer hukommelsen

For ifølge den ferske samboerundersøkelsen til Help, har kun én av fire samboere samboeravtaler.

41 prosent av de spurte sier at de har planer om det, mens 32 prosent sier at de ikke har planer om å signere en slik av tale. Bare 13 prosent signerte avtale med en gang de flyttet sammen.

Avtalen gir en økonomisk trygghet for begge parter, påpeker Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand.

– Dessuten overvurderer vi ofte vår egen hukommelse, en god avtale bør derfor inneholde en liste over hvem som eier hva, og eventuelt hvilke eiendeler paret eier sammen, sier Picard.

Samboeravtalen skal gi oversikt over hvem som eier hva, hvem som har skutt inn egenkapital, hvordan gjelden er fordelt og hvordan formuen skal deles dersom det blir brudd i forholdet.

Det finnes flere eksempler på nettet over gratis samboerkontrakter, blant annet på gjensidige.no , dnb.no , help.no eller advokatsylte.no .

Lag en liste over tingene – og oppdater den

– Mange som flytter fra hverandre, er ikke spesielt gode venner når det skjer. Uten en ordentlig avtale er det vanskeligere å ta kampen om en rettferdig fordeling, noe man kan angre bittert senere, sier Picard.

– Stikk i strid med hva man tror når man flytter sammen, er sannsynligheten for brudd veldig stor, sier Picard og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at samboerskap er veldig skjøre sammenlignet med ekteskap.

Picard anbefaler blant annet at man oppdaterer samboeravtalen etter hvert som man skaffer seg nye ting. Man kan lage en datert liste med pris på tingen og oversikt over når man kjøpte den.

– Vær bevisst på at begge parter både betaler for det løpende forbruket, og for de mer varige anskaffelsene som bil, stereo eller sofa, sier Picard.

– Forstår ikke hvor lite de har krav på

Omkring halvparten av alle som lever i samboerskap uten en samboeravtale, er usikre på hvor mye av boligen og verdifulle eiendeler de faktisk eier.

Et typisk scenario, ifølge Børresen, er å få henvendelser fra folk som har flyttet inn hos kjæresten, som har fått barn og som har vært hjemmeværende noen år, mens den andre har tjent penger.

– Og når forholdet tar slutt, føler vedkommende seg gjerne satt på gaten. Det kan virke uforståelig hvorfor han eller hun ikke har krav på eierandel i det som har vært felles bolig – og kanskje heller ingen økonomisk kompensasjon.

En annen typisk tabbe advokaten ofte ser, er folk som finansierer felles bolig sammen, men med ulike innskudd og gjeldsansvar.

Og som likevel står oppført med 50/50 eierandel i grunnboken – uten å ha regulert gjeldsansvar i en samboeravtale.

– Slike opplysninger kan være svært vanskelig å både huske og dokumentere hvis ingenting er avtalt skriftlig.

Hvis partene har forskjellig egenkapital, bør eierandelen også være det.

– La oss si at et par kjøper bolig for 2,5 millioner. Han har 500 000 kroner, altså 20 prosent, i egenkapital og hun ingenting. Sammen skal de betjene et felles boliglån på 2 millioner kroner, altså 80 prosent som deles på to. Da bør han eie 60 prosent og hun 40 prosent av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i samboeravtalen, sier Børresen.

Uten avtale, ingen automatisk arv

Tenk ikke bare på brudd, men også hva som skulle skje hvis en skulle falle fra, anbefaler Picard.

– Ønsker du at samboeren skal arve deg i stedet for foreldrene dine, bør dere også skrive testamente. Dette blir spesielt relevant hvis det også er barn inne i bildet, sier hun.

Undersøkelsen viser også at hver fjerde samboer tror at samboere og gifte har samme rettigheter ved et brudd. Men i realiteten er det store forskjeller, blant annet i forhold til arv. 3 av 10 vet ikke at samboere ikke arver hverandre automatisk ved dødsfall, slik som gifte gjør. Men dersom man har felles barn, arver vil samboer arve 4G, noe som tilsvarer 370.000 kroner.

– Ønsker man en annen fordeling av arven enn lovens ordning, må det opprettes et testament, sier Børresen.

Han anbefaler at alle samboere som ikke har signert samboeravtale, gjør det med en gang.

– Vi vet at en klar avtale vil gjøre det lettere å takle et samlivsbrudd, sier han.

