Tomt for p-pillen «Mercilon»

- Det er riktig at vi har en mangelsituasjon. Det skyldes flytting av produksjonen fra en fabrikk til en annen, som har tatt lengre tid enn forventet, som førte til at lageret ble tømt, sier kommunikasjonssjef Hans Petter Strifeldt i legemiddelselskapet til VG.

Kommunikasjonssjefen sier at de kvinnene som bruker Mercilon og ikke kan vente, må kontakte legen sin.

VG har tidligere skrevet at Statens legemiddelverk var overrasket over at så mange norske jenter bruker p-pillen Mercilon, ettersom den er forbundet med større risiko for blodpropp enn andre.

- Nå som det ikke er mulig å få tak i den likevel, oppfordrer vi brukerne til å benytte anledningen til å be legen skrive ut et alternativ som gir lavere risiko for blodpropp enn Mercilon, sier overlege i Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

P-pillene kommer tilbake i apotekhyllene fra 23. januar.

