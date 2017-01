- Rema 1000 er «cheesy» og spiller på det kleine trønderske

- Det som står på skjermen i vinduet er et lite stikk til Rema 1000. Vi synes det er kjipt at de har brukt samme navn som oss, men prøver å ta det med litt humor, sier Astri Barbala.

Hun og ektemannen Jeremy Davis-Barbala åpnet frisørsalongen «Æ studio» i Trondheim for om lag ett år siden. De flyttet hit fra Los Angeles og mener Trondheim er en fin liten by som har det beste fra begge verdener - storbyen, men også et særegent preg.

- Vi følte vi var originale da vi valgte navnet «Æ». Bokstaven er estetisk fin og vi ville at den skulle representere det elegante og trendye Trøndelag, og ta oss vekk fra den stereotypiske "træge-trønder"-figuren som ofte framstilles i media, sier Barbala, som opprinnelig er fra Stjørdal.

- Rema er «cheesy»

Barbala mener Rema 1000 gjør det helt motsatte, og spiller på det stereotypiske.

- Selve bokstaven er «cheesy» og de spiller på det kleine trønderske, det vi ønsker å komme bort fra. Trøndelag er så mye mer spennende enn som så. Rema sier at konseptet er revulosjonerende innen matvarehandel, men det har den jo vist seg å ikke være. Og til og med navnet er uoriginalt, sier Barbala.

Ektemannen sier seg enig, og synes de har havnet i en litt vanskelig posisjon.

- Det er litt vanskelig, faktisk. Vi er et lite foretak og åpnet salongen vår i fjor med en tydelig markedsføringsstrategi rundt navnet vårt. Da er det irriterende at et så stort selskap som Rema 1000 ikke bare bruker samme navn, men samme markedsføringskonsept også, sier Jeremy Davis-Barbala.

Frisøren har reist over hele verden i jobben sin og vært kjendisstylist i Los Angeles. Han har også vært internasjonal kreativ leder for produktselskapet Joice og senior art director for frisørmerket Vidal Sassoon.

Vurderer å endre logoen

De har vært i kontakt med en advokat angående rettighetene til «Æ», men man kan ikke ta patent på en enkelt bokstav. Derfor valgte de «Æ studio», og bokstaven kan dermed brukes fritt av andre.

- Vi vurderer om vi skal endre navn, eller kanskje måten logoen er utformet på, siden det ble så likt. Det får vi tygge litt på, sier Astri Barbala, som ikke tror Remas kampanje kommer til å ha en positiv innvirkningen på salongens omsetning.

- Det er vanskelig å si. Kanskje de som vet om oss blir påminnet at de må bestille en frisørtime. Det må være det eneste positive.

Tomler opp

Skjermen i vinduet har imidlertid fått mange tomler opp fra forbipasserende, og flere har stoppet opp utenfor og tatt bilde.

- Vi får noen tilbakemeldinger om at Rema har «stjålet» navnet vårt, men siden vi er nyetablerte vil kanskje noen tro at vi tok navnet etter Remas lansering. Det har vi ikke, så derfor var det viktig for oss å peke på at vi var først, sier Barbala.

Ekteparet hadde for øvrig nettopp tatt helgehandelen på Coop da Trd.by kontaktet dem. Og det skal de fortsette med.

- Vi må jo protestere litt, ler Barbala.