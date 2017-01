I februar 2016 ble det åpnet for at norske kvinner som er gravide med friske tvillinger kan abortere bort det ene fosteret, og bare bære fram det andre.

– Jeg synes det er sykt. Selvfølgelig så reagerer jeg jo kraftigere på dette siden jeg selv er enegget tvilling, men det er så mange etiske aspekter ved fosterreduksjon at det er skremmende at det går an å gjennomføre, sier Helene.

Hun og tvillingsøsteren Kristin har vokst opp i Voiebyen i Kristiansand, og har tilbrakt store deler av livet sammen.

– Individualistisk samfunn

– Det er merkelig å se på et ekstra barn som en byrde. Det at fosterreduksjon er lov sier noe om hvor komfortabelt og individualistisk samfunn vi lager, sier Kristin.

Det har kommet flere ulike reaksjoner på fosterreduksjon. Noen mener at det hele er en privatsak, mens andre har tatt sterkt til orde for å gjøre noe med ordningen. Fosterreduksjon ble først et tema da Helsedepartementet fikk lovavdelingen i Justisdepartementet til å fortolke abortloven, altså foreligger det ingen lov som direkte sier at fosterreduksjon er tillatt.

– Dette er noe helt annet enn selvbestemt abort. Ved en fosterreduksjon av to friske fostre anerkjenner man jo at begge har mulighet for å leve, men velger det ene foran det andre, sier Helene.

I-landsproblem

Sammen skrev de et innlegg på Facebook hvor de satte problemstillingen på spissen. Det fikk tittelen «Hvem av oss skal bort?».

– Det er jo ikke det som er spørsmålet i debatten, men dette er jo et skikkelig I-landsproblem. Folk må jo få bakoversveis av dette i andre land. Livet har utfordringer, og det må du leve med. Det er mer jobb med to barn, men hvis du velger å fjerne et foster fordi du ikke orker eller ikke har økonomi til det er det ikke god nok grunn, sier Helene.

Fosterreduksjon medfører også en risiko for at det gjenværende fosteret spontanaborteres, eller blir født for tidlig. Tidligere har fosterreduksjon vært tillatt i tilfeller hvor ett av fostrene har hatt en tilstand hvor det i seg selv har vært grunnlag for abort.

– At det gjøres på grunn av helsemessige årsaker, er en helt annen debatt. Men når det er snakk om friske fostre blir det et sorteringssamfunn. Dersom du ikke vil ha barn og tar abort, er det en sak for seg selv, men at det er mulig å velge hvilket foster du vil ha, skremmer meg. Når man velger å få barn må foreldre ta høyde for at det kan bli flere enn ett barn, sier Kristin.

Ønsker debatt

Jurister som har tolket abortloven, har kommet frem til at fosterreduksjon av friske tvillingfostre nå vil bli lov.

– Juristene i Justisdepartementet har bestemt at kvinner kan begjære fosterreduksjon i ukompliserte tvillingsvangerskap før uke 12, forteller seksjonsleder ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs Hospital, Torbjørn Moe Eggebø.

Eggebø ønsker debatt om temaet, og det vil han få. Først og fremst må debatten dreie seg om det etiske. Saken vil bli behandlet av stortinget 19. januar.

