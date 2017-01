Overlege advarer mot tampongsyken

- Får man feber og muskelverk, føler man seg syk og dårlig, eller får et rødlig utslett og vet at man har brukt tampong, så ta ut tampongen og oppsøk lege, slik at man kan få undersøkt om det er tampongsyke, sier overlege Ole Bjørn Kittang ved barneavdelingen ved Sørlandet sykehus.

To personer har de siste ukene blitt lagt inn og fått behandling for tampongsyken, skriver NRK. Ekspertene er redd for at flere skal bli rammet, og anbefaler at tamponger skiftes etter maks fem timer.

Det er nemlig en sjanse for at du blir syk om du ikke skifter tampong ofte nok, i verste fall risikerer du blodforgiftning, dårlig sirkulasjon og sviktende organer.

Jentene som ble syke fikk behandling på intensivavdelingen med antibiotika og blodtrykkshevende medisin. Alle kom tidsnok til behandling og har blitt helt friske.

Fenomen på 80- og 90-tallet

Tampongsyken var mye omtalt på 80 - 90-tallet. Den gangen brukte kvinnene en type tampong som ga et godt miljø for bakterier i skjeden, som kunne gjøre dem syke. Bakteriene var veldig farlige og noen kvinner døde av dette.

Britt-Ingjerd Nesheim, tidligere professor og gynekolog ved Universitetssykehuset, har tidligere fortalt KK.no at det nå til dags er sjelden noen blir syke av tampongbruk, siden tampongteknologien har utviklet seg.

- Sov med tampongen

Hun sier det viktigste ved tampongbruk er god hygiene.

- Du bør alltid være nøye med håndhygienen slik at du unngår å spre bakterier du kan ha fått på fingrene og hendene videre til tampongen som skal opp i skjeden, sier Nesheim til KK.no.

Hun sier at det er en myte at man blør mindre om natten enn om dagen, men at man ikke trenger å være redd for å sove med tampongen.

Nesheim anbefaler imidlertid å bruke bind de siste dagene av mensen. Da blør man lite og tampongene blir ikke så fuktige. Når de dras ut kan dermed fliker og biter av tampongen bli liggende igjen i skjeden.

- Dette er ikke farlig, men det kan resultere i blant annet vond lukt og utflod, sier hun.

