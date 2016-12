Disse trd.by-sakene ble mest lest i juli

Året er snart omme, og vi i trd.by har tatt et tilbakeblikk på de mest leste sakene i 2016.

Her er de mest leste sakene fra juli 2016:



Bruce Springsteen og E Street Band rocket Granåsen, og de var tydelig imponert over både byen og arenaen.



«Melt» åpnet på Sirkus Shopping i Trondheim.



Thomas Seltzer og kjæresten Cecilie Caroline Waade kjøpte bolig i Trondheim.



- Det gjør at jeg får anerkjennelse for den jeg er, og tillit til at jeg vet best selv, sier Joakim Schjetne Øritsland.



Det var flere regler for mobilbruk under Springsteen-konserten.



Tror du at du lader mobilen din riktig?



For tre år siden laget informatikk-studenten nettsiden der man kan laste ned den falske AtB-billetten.



Pokémon Go tronet på topp over nedlastede apper, og det ble nærmest stuerent å bruke åtte timer om dagen på mobilspillet. Noen ting er for øvrig fremdeles ikke OK!



Venninnene Sandra Alstad (22) og Irina Øhrbom (23) ble svindlet da de kjøpte billetter til Slottsfjellfestivalen via Finn.no.



Erik Auranaunes drikkespill-app ble svært populær.

