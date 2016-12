Disse trd.by-sakene ble mest lest i august

Året er snart omme, og vi i trd.by har tatt et tilbakeblikk på de mest leste sakene i 2016.

Her er de mest leste sakene fra august 2016:



Elias Solberg fra Trondheim og tre andre personer skal ha blitt svindlet for 20.000 kroner.



Nesten 10.000 liker Hilde Melhus fra Trøndelag sin kommentar der hun tar Andrea Voldum i forsvar.



Stian Ullestad eier tre selskaper i Trondheim, og har ofte lange arbeidsdager. Likevel klarte han å gå fra 115 kilo til 93 kilo på litt over et halvt år.



Studentene hadde ikke lakenskrekk da toga-party ble arrangert i Trondheim.



Dagny Norvoll Sandvik (25) har gjort internasjonal suksess med musikken sin. I sommer imponerte hun publikummet på Pstereo-festivalen. I denne saken kan du bli bedre kjent med stjerneskuddet fra nord!



- Det å bo i et hus sammen med mange andre toppidrettsutøvere fristet veldig, sier Marte Elverum.



Pernilla Linn fra Trondheim kunne spise alt hun kom over, for deretter å ha så mye mat i magen at hun nesten ikke klarte å gå.



Det er et par ting du bør tenke over før du melder deg på neste års sesong av Paradise hotel.



- Det har skjedd mye for meg gjennom Instagram, forteller Sofie Sund.

