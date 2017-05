Lei av eksamen? Her er tipsene som holder deg motivert

Sitter du med trynet dypt ned i boka, og ikke helt vet hvordan du skal komme deg gjennom alle eksamenene?

Ikke gi opp helt enda, her er noen motivasjonstips som kanskje kan gjøre det litt lettere å komme gjennom bøkene:

1. Snart sommer

Ja, bare hold ut litt lenger - så er det straks sommer! Tenk på all den deilige maten du skal spise, alle festene du kan delta på og all avslappingen du kan gjøre når du er ferdig. Det gjør det verdt det, ikke sant?

2. Gjør du det bedre slipper du å konte

Leser du litt mer, litt oftere og står på litt ekstra, så slipper du mest sannsynlig å tenke på akkurat denne eksamenen noensinne igjen! Hvor deilig er ikke det?

3. Et halvår til neste eksamenstid

Med mindre du har flere eksamener gjennom hele året, så slipper du faktisk å ta noen flere eksamener før mot juletider. Eller kanskje du er ferdigstudert?

4. Du er ikke alene

Er du klar over hvor mange som faktisk sitter i samme båt som deg nå? Det er fint å vite at det er flere som er like stressa som deg når du sitter og leser, og egentlig ikke skjønner bæret av noe.

5. Spis det du vil med god samvittighet

Alle vet jo at eksamenstid = spisetid. Kjøp deg favorittsjokoladen din, drikk litt ekstra julebrus og propp deg full av mandariner. Det må da være lov i disse stressende eksamenstider.

6. Du skaper framtiden din nå

Uansett hvor klisjé det enn høres ut, det er faktisk nå du gjør stegene som definerer hvordan framtiden din vil bli. Bare tenk den gode følelsen av å gjøre det bra, og vite at du får igjen for det senere.

