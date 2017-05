Derfor bør du ikke droppe treningen når du har mensen

Mange dropper trening når de har mensen, og ser på det som en ulempe. Men ifølge en svensk studie trenger det ikke å være det, skriver forskning.no.

Forskeren Lisbeth Wikström-Frisén har kommet fram til at menstruasjonssyklus kan påvirke kvinnenenes presentasjoner. Hun delte 59 veltrente kvinner mellom 18-35 år i tre grupper.

To av gruppene drev intens styrketrening av ben fem dager i uka i fire måneder. Den ene gruppa økte innsatsen de to første ukene (også da de hadde mensen), mens den andre økte intensiteten de to siste ukene av syklusen. En kontrollgruppe trente tre ganger i uken uten å ta hensyn til mensen.

Gruppa som trente mest intenst de første ukene, presterte bedre enn de som gjorde det de to siste ukene, fikk mer muskelmasse og hoppet høyere. Kontrollgruppa ble og sterkere, men fikk ikke mer muskelmasse.

Forskeren konkluderte med at det er best å trene hardt de to første ukene av syklusen om en vil bygge muskler i beina, ifølge forskning.no .

Artikkelen ble først publisert i september i fjor, men vi deler den igjen for våre lesere!