Advarer mot å kombinere disse

Studien viser at angrepillen EllaOne får svekket virkning om du begynner med p-piller like etter du har tatt den, skriver VG.

Følg trd.by på Facebook

Det er Norges mest solgte angrepille, og studien er kun gjort med denne angrepillen. Den andre heter Norvelo. Angrepillene utsetter eggløsningen.

Nå blir retningslinjene til angrepillen endret av Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, på grunn av den nye studien.

LES OGSÅ: Halvparten av unge jenter bruker p-piller, selv om det høy risiko for brukerfeil

Svekker virkningen

Medisinskfaglig ansvarlig lege hos Sex og samfunn, Marius Johansen, advarer mot den svekkede virkningen av angrepille kombinert med p-pille.

- Det fører til at mange som tror de er dobbelt sikret mot uønsket graviditet, i virkeligheten utsetter seg for mye større sjanse for å bli gravide, sier han til VG.

Det er derfor viktig at de brukes på rett måte. De som går på p-pillen fra før, glemmer å ta den, tar angrepille for så å starte på p-pille igjen vil være utsatt. Det samme gjelder de som har ubeskyttet sex, tar angrepille og forter seg å starte på p-piller etterpå.

- Angrepillene har størst effekt jo fortere man tar dem etter samleiet. Men mens Norvelo har effekt i inntil tre døgn, har EllaOne effekt i fem døgn. EllaOne har i tillegg litt høyere sikkerhet, sier Marius Johansen.

LES OGSÅ: 6 av 10 unge bruker ikke kondom med ny partner

Sex og samfunn råder til å vente med å ta p-piller til fem dager etter du har brukt EllaOne. Bruker du Norvelo trenger du ikke vente så lenge, da den har andre virkestoffer.

Studie med 58 kvinner

Bakgrunnen for endringen av råd er studien som er gjort i Nederland og Den dominikanske republikk. På Dinox , et institutt som forsker på kvinnehelse, og ved Profamilia , en organisasjon som har klinikker for seksuell og reproduktiv helse.

LES OGSÅ: Få ser mer porno enn nordmenn

- Trondheim er landets mest kinky kommune

58 kvinner var med i studien. Halvparten fikk kun angrepillen, og halvparten tok p-pille dagen etterpå. Hensikten var å sjekke hvor mange som fikk eggløsning. Av dem som tok kun angrepille hadde kun én av 20 eggløsning. I den andre gruppen fikk 13 av 29 eggløsning.

LES OGSÅ: Derfor bør du bytte p-pille når du «blir voksen»

Endelig! Snart kommer «p-piller» for menn

Denne artikkelen ble publisert første gang i fjor sommer, men vi deler den igjen!