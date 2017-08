Halvparten av unge jenter bruker p-piller, selv om det høy risiko for brukerfeil

NRK , som først omtalte saken, viser til en undersøkelse som er gjort for ungdomsklinikken Sex og samfunn.

Undersøkelsen viser at halvparten av unge under 25 år mener at pålitelighet er den viktigste faktoren når de velger prevensjonsmidler.

Den samme undersøkelsen viser også at 39 prosent av de unge foretrekker p-piller. Til tross for at det nødvendigvis ikke er det mest pålitelige prevensjonsmiddelet.

- Ved p-pillebruk er det høy risiko for brukerfeil og det svekker sikkerheten, sier overlege ved Legemiddelverket, Sigurd Hortemo, til NRK.

Færre resepter

Hortemo sier til NRK at helsearbeidere og fastleger bør spre mer informasjon om alternativer til p-piller, som for eksempel p-stav og spiral.

- Vi vet at ved bruk av langtidsprevensjon blir færre gravide. Det bør være en obligatorisk del av rådgivningen at det finnes langtidsvirkende prevensjon, sier Hortemo.

Ifølge undersøkelsen oppgir 27 prosent av personene over 25 år at de, eller partneren, har blitt uplanlagt gravid.

I fjor skrev byas.no at reseptregisteret viser en svak nedgang i p-pillebruken, hvis man ser tilbake til 2004. Antallet resepter har gått fra 45 000 til 42 000.

- Bruken av p-piller har hele tiden økt siden de kom på markedet, så dette er litt overraskende. Og nedgangen i bruken av p-piller har heller ikke ført til økt bruk av hormonspiral i denne aldersgruppen, sa Hortemo til byas.no.

Legemiddelverkets anbefalinger:

Kombipiller: Ønsker du en kombinasjonspille, bør du velge en med østrogen og levonorgestrel, som Loette, Microgynon eller Oralcon. Slike piller gir lavest risiko for blodpropp, ifølge studier.

Minipiller: Dette er p-piller uten østrogen, som Cerazette. Disse øker ikke risikoen for blodpropp, men gir oftere blødningsforstyrrelser.

P-stav og hormonspiral : Langtidsvirkende prevensjon er et bra alternativ hvis du ofte glemmer å ta pillen. Inneholder ikke østrogen, og øker ikke risikoen for blodpropp.

Denne artikkelen ble først publisert i 2016, men deles igjen til glede for våre nye lesere.

