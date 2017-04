Sommerjobb? Så mye bør du spørre om i lønn

Se tabell nederst i saken over hvor mye du bør tjene!

Rådgiver Goran Scekic i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sier til Bergens Tidende det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder for de ulike sommerjobbene. Han oppfordrer alle som har skaffet seg feriejobb, eller et sommervikariat, til å sette seg inn i satsene som viser hva de minst bør ha i timelønn.

– Tarifflønnen som er forhandlet frem er ikke bindende for arbeidsgiver, men gir en god pekepinn på hva du bør tjene, sier YS-rådgiveren.

I motsetning til mange andre land finnes det ingen lovfestet minstelønn i Norge.

– Ikke for sent å få jobb

Nav-direktør Anne Kverneland Bogsnes og YS-rådgiver Goran Scekic er enige om at det ikke er for sent å skaffe seg sommerjobb selv om vi allerede er i slutten av april.

– Ta kontakt med familie, venner og bekjente. Du kan også spørre arbeidsgivere direkte. Noen lar være å utlyse stillinger nettopp fordi de forventer at du selv tar kontakt, sier Scekic, og fortsetter:

– Det er viktig at du ikke er kresen når du skal finne deg en sommerjobb. Hvis du ikke greier å komme seg inn i den bransjen du ønsker mest, eller utdanner deg til, er det om å gjøre å huske at all arbeidserfaring kommer godt med. Å kunne vise til forskjellige bransjer og jobber, kan være viktig senere og styrke CV-en din. Sommerjobben er også en kjempefin måte å prøve ut forskjellige yrker og å få en fot innenfor, sier rådgiveren.

