Så mye feriepenger har du krav på i år

Mange av oss venter spent på feriepengene i disse dager. Lurer du på hvor mye du har krav på? Ifølge forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, er regnestykket enklere enn du skulle tro.

- Tjente du eksempelvis 450.000 kroner i fjor, har hatt en lønnsøkning på 2,5 prosent i år samt har rett på fem ukers ferie, kan du forvente deg å få utbetalt nærmere 43.000 kroner i feriepenger, ifølge Sandmæl.

Dette er feriepengene

Hvor mye du får utbetalt i feriepenger avhenger av inntekten din, hvor lang ferie du har lov til å ta og hvor gammel du er.

For å finne feriepengegrunnlaget ditt sjekker du lønnsslippen. Har du rett på fire uker ferie får du 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt, har du rett på fem ukers ferie er det 12 prosent. Er du over 60 år gjelder høyere satser.

Feriepengene kommer sammen med lønnen din normalt i juni, men noen kan vente pengene på konto allerede denne måneden.

- Mange lurer imidlertid på hvorfor selve lønnen blir mindre i sommermånedene. Grunnen er fordi du trekkes for årets ferie. Flere stiller også spørsmålet om feriepengene er skattefrie. Det er de ikke, men de er fritatt for forskuddstrekk og til gjengjeld blir du trukket litt mer skatt resten av året, bortsett fra i desember. Man kan gjerne kalle feriepenger tvangssparing, men hadde ikke feriepengene blitt spart opp for oss er jeg redd mange ikke ville hatt råd til å ta ferie, sier Sandmæl.

Folk flest ferierer for feriepengene

I følge undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB går mesteparten av årets feriepenger til dets formål, nemlig ferie.

Rundt en av tre bruker feriepengene på ferie og reise. Det er færre enn for eksempel i 2013 hvor 44 prosent oppga det samme.

- Det kan henge sammen med at feriebudsjettet skrumpes. I fjor planla nordmenn å bruke 18.702 kroner i snitt på ferie. Dette er ca. 2700 kroner mindre enn snittet i 2015, i ifølge Sandmæl.

En av ti bruker det på sparing. Så mange som en av fem nesten svarer vet ikke.

