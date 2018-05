«Vi må snu den dårlige trenden i skolesystemet»

Skolehverdagen går sakte men sikkert over til å bli mer digitalisert. Grønne kritt-tavler og fokuset på skjønnskrift og papirbaserte prøver er på god vei ut av bildet. På samme måte som at vi ikke lenger skriver i dagbøker på fritiden, eller skriver handlelister på mobilen, velger vi nå å ta i bruk det vi har av apper og data.

Verden er i endring, læringsmetoder endrer seg hele tiden og skolen må være en av de første til å henge med og tilpasse seg.

Hvilken skole har årets beste russelåt? Byåsen Charlottenlund Heimdal KVT Thora Storm Strinda Tiller Katta Melhus Malvik Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Hvilken skole har årets beste russelåt? Byåsen �%

Charlottenlund �%

Heimdal �%

KVT �%

Thora Storm �%

Strinda �%

Tiller �%

Katta �%

Melhus �%

Malvik �% Du har allerede stemt 0 stemmer

Likevel ser vi at skolesystemet begynner å følge en dårlig trend. Til tross for at lærere har tilgang til et mye større nettverk av læremidler, blir det strengere og strengere for elevene. Det blir mer og mer fokus på at du ikke kan ha fagstoff lagret på PC'en din under tentamener med skriftlige hjelpemidler, og lærere har fortsatt ikke helt mestret det med å skru av internettet under prøver.

Frykten for at det er lettere å jukse nå har blitt stor, og tilliten mellom lærer og elev forsvinner.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Onsdag 18. mai fikk elever i Trøndelag en mail om at det ikke lenger er lov å bruke PC under den halvtimes-lange forberedelsestiden man får til muntlig-praktisk eksamen. Det er et skritt tilbake, og helt unødvendig. Elever i dag har som regel alt av stoff samlet opp på systematiske mapper inne på PC'en. Sortert etter orden, rekkefølge og hvordan de vil ha det.

Ved å tvinge elever til å ha med alt av materiale skriftlig istedenfor å ha det der de har det sortert og i orden, gir det dem et mye dårligere grunnlag. I tillegg til å bidra til et større papirforbruk som lett kunne vært redusert.

For en muntlig-praktisk eksamen i for eksempel kjemi, trenger du som regel mange modeller og figurer. Dette er lett å holde orden på når det er lagret på din egen PC, sammen med kilder og relevant fagstoff. Hvis du derimot blir nødt til å printe ut alt til A4-ark og ha det med i en bunke, sammen med lærebok og notatbok, blir det noe helt annet.

Debattinnlegg: «Høyre fortsetter klimabløffen i svaret fra lederen i Trøndelag Unge Høyre» - Hvis «Miljøpartiet Høyre» skal ha noe troverdighet, må de ta tak i det som virkelig monner, skriver lederen i Grønn Ungdom Trøndelag i sitt svar til Trøndelag Unge Høyre.

Når fylkeskommunen oppfordrer lærere til å gå over til OneNote i undervisninga, og samtidig sier at elevene ikke får lov til å bruke de notatene de har fått gjennom undervisninga på eksamen, blir dette dobbeltmoralsk.

Det gir ingen mening hvorfor elever ikke skal kunne videreføre dette på en nymoderne måte der de trenger det mest. Lærere blir i tillegg oppfordret til å legge ut kilder på «its-learning» og andre læreportaler, men dette er da kilder som om man forsøker å printe ut, bare blir en stor bunke ark.

Debattinnlegg: «Miljøpartiet Høyre er ingen bløff» - Det er mulig Grønn Ungdom var for opptatt av å skrive leserinnlegg da klimameldingen ble lagt frem i Stortinget, skriver fylkesleder Trøndelag Unge Høyre i sitt svar til Grønn Ungdom.

Jeg har selv sittet på eksamen, og man har ikke kontroll. En halvtimes forberedelsestid, bare ved hjelp av en lærebok og en bunke ark, bidrar ikke med å få fram det eleven kan. Det bidrar til et enormt stress, og et rot.

Om vi skal gå over til en mer bærekraftig og digitalisert skolehverdag er dette et steg i feil retning. Flere hundre elever i Trøndelag skal denne våren bli trukket opp i muntlig-praktisk eksamen, så hvorfor ikke la de bruke PC under forberedelsen? Hvis målet virkelig er å vise hva elevene er best i, så la dem i det minste ha en sjanse. La oss ta i bruk kunnskapen, lære oss å sortere i mapper på PC'en og ikke ved notislapper på ark.

La oss bruke digitale hjelpemidler i forberedelse til eksamen.