Grønn Ungdom mener at vi i Norge skal ta vår del av ansvaret for et levelig klima på jorda. I 2016 regna Cicero ut klimaeffekten av partienes budsjettforslag. Regjeringa kommer dårlig ut.

Min nestleder Anne Sigrid har helt rett i at enn så lenge er Høyre blant landets mest klimafiendtlige partier.

Høyre fortsetter klimabløffen i svaret fra lederen i Trøndelag Unge Høyre. Det som presenteres av tall blir det samme som om en person skulle sagt at «visst er jeg overvektig, men dersom jeg hadde spist så mange boller som jeg har lyst på ville jeg veid 40 prosent mer». Dette er ikke særlig godt levert.

Det er på tide at vi legger vekk fordommer mot andre partier, skriver fylkeslederen som også påstår at Grønn Ungdom glemmer folkene utafor Midtbyen i Trondheim.

Det er på tide at vi legger vekk fordommer mot andre partier, skriver fylkeslederen som også påstår at Grønn Ungdom glemmer folkene utafor Midtbyen i Trondheim.

Hallo, min nestleder Anne Sigrid er fra Skogn og bor i Levanger. Lederen i Trøndelag Unge Høyre bør sjekke sine egne fordommer.

Vi som er grønne folkevalgte i Trondheim fører naturligvis en annerledes politikk enn våre partikollegaer i Levanger gjør. Grønn politikk viser både klimahensyn og distriktshensyn. Vårt alternative statsbudsjett inkluderte en god bygdemiljøpakke, bare for å nevne noe.

Debattinnlegg: - Om Unge Høyre deltok på dugnad, ville de vært de som sto og «arbeidet» med å lage kaffe - Det er lenge siden man etablerte at ingen faktisk ønsker å stanse oljeproduksjonen «over natta», skriver Adrian Leander Skagen i sitt svar til politisk nestleder i Trondheim Unge Høyre.

Norge er i dag verdens sjuende største eksportør av klimagassutslipp. Hvis vi skal få til mest mulig god klimapolitikk og hvis «Miljøpartiet Høyre» skal ha noe troverdighet må de ta tak i det som virkelig monner, nemlig utfasing av oljenæringa.

Spill på lag med oss! Spill på lag med framtida!

