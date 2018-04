«Høyres klimabløff»

«Miljøpartiet Høyre». Slik lyder retorikken som har kommet fra sentrale høyrepolitikere de siste ukene.

Spriket mellom partiets kommunikasjon og politikk kunne knapt vært større.

I disse dager skal Stortinget behandle regjeringens «Klimastrategi for 2030». Den kan trygt sies å være blant historiens tynneste stortingsmeldinger.

Klimameldingen mangler både politiske tiltak og ambisjoner for Norges grønne omstilling. Oljeindustrien er knapt nevnt.

Det mest konkrete i meldingen er at vi skal kjøpe utslippskvoter fra andre land, heller enn å kutte utslipp selv. Satt på spissen betyr det at Norges grønne omstilling kan skje i land som Polen og Bulgaria, mens klimapolitikken står stille her hjemme.

Forestillingen om at Norge er fritatt fra klimadugnaden ser ut til å være fundamentet i Høyres politikk.

Regjeringen har levert en nasjonal transport- og motorveiplan i strid med klimamålene, og utlyst rekordmange nye oljefelt. Høyres landsmøte avviste nettopp forslag om å få fart på elbilsalget og fase ut fossilbiler.

Grønn Ungdom tror på at det finnes ekte klimaengasjement i Høyre. Men det virker som det sterkeste engasjementet dreier seg om å beskytte vår mest forurensende næring, og retten til å kjøre bil. Enn så lenge er Høyre blant landets mest klimafiendtlige partier.

