Russepresident på Strinda: - Dåp på skolen har aldri vært noe problem tidligere, hvorfor skal det være det nå?

Trygg og sikker russetid?

Dette er temaet som går igjen i politiets 40 minutters lange foredrag om russetiden for avgangselevene ved Strinda Videregående skole hvert år. Forskjellen i år er at vi ikke lenger får arrangere russedåp på skolens område. Dette er bestemt av rektorene i Trøndelag, med utdanningsdirektør Vegard Iversen i spissen - uten at vi russen i det hele tatt får sagt vår mening.

Begrunnelsen? Russen må forholde seg til regler om konsumering av alkohol på offentlig område på samme måte som resten av befolkningen.

På papiret virker det rettferdig, men i praksis gir det ikke mening. Rektorene, med støtte av politiet, mener altså at vi må arrangere dåpen utenfor offentlig område, og langt borte fra naboer, veier og vann. I tillegg oppfordres vi til å arrangere «hemmelig» fordi politiet ikke vil ha noe med det å gjøre.

Og dette skal liksom være representativt for en trygg og sikker russetid…

Russedåpen anses av mange som høydepunktet ved russetiden - en fest der alle på skolen er samlet. På Strinda har det vært tradisjon å feire denne dagen på skolens område, der hver enkelt elev får sin russelue, og gjøres klar til vårens høydepunkt.

Frivillige lærere har stilt opp med mat, og tatt vare på de som kanskje har drukket et par glass for mye ved å kjøre dem hjem. DETTE er trygghet, sikkerhet og god stemning samtidig. Det har aldri vært noe problem tidligere, hvorfor skal det kunne bli det nå?

Ved spørsmål om denne dåpsordningen kunne kategoriseres som et trygt alternativ, svarer politiet ved Strinda videregående skole «nei». De begrunner med at dette er noe som er blitt bestemt av blant annet rektorene, noe politiet må forholde seg til. De forteller at de er uenig i avgjørelsen.

Jeg ønsker en trygg russetid med et godt samarbeid med politiet, og håper at fylkesdirektøren for utdanning i Trøndelag samt rektorene endrer mening.

