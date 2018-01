En ting er dørstokkmila - det å komme i gang med treningen som du gang på gang har sagt at du skal starte med. Nyttårsforsett etter nyttårsforsett lover du deg selv å virkelig gå «all in», nå skal jeg virkelig begynne med treninga!

Så legger du ut en status på Facebook om ditt eller dine nyttårsforsett for maks antall likes og kommentarer. Ja, det er faktisk veldig enkelt å si på forhånd at «nå på nyåret skal jeg virkelig starte å trene, hvertfall fire til seks dager i uka».

Men så kommer unnskyldningene, hvor vi bare pøser på med detaljer, der vi til slutt bare går rundt grøten og lurer oss selv til slutt!

Hva er viktigst? Det å få mest mulig oppmerksomhet rundt Facebook-statusen? Ja, starten er tøff, men du er tøffere! Men la gå - distansen på dørstokkmila kan endres bare du vil det nok.

Den store frykten

Og så har vi den store frykten; frykten for treningsstudioet. Du er ny, beskjeden og starten for ditt nyttårsforsett er her. Usikkerhet, dårlig selvtillit, samt det å kunne holde fokus på det du ønsker å gjøre, trene, blir et stadig problem. Der du er redd for at alle skal se på deg når du trener, ser jeg egentlig bra ut, trener jeg riktig og så videre.. Rett og slett angsten for alle disse faktorene og folkene som gjør det umulig for deg å trene.

Vel, mange har vært der og flere av oss er der den dag i dag. Men du må ikke starte på et organisert treningsstudio for å kunne utføre ei treningsøkt. Det finnes faktisk flere alternativ!

Lag ditt eget treningsstudio hjemme, innendørs eller utendørs, uten at noen skal se på deg, uten masse folk tilstede og til slutt uten noen form for frykt! Etter hvert som hjulene ruller og du har kommet godt i gang, vil du kanskje se at selvtilliten øker, du blir mer sikker og komfortabel med deg selv, og får en god dose mestringsfølelse! Husk at du er sterkere enn du tror.

Bruk kreativiteten

Det finnes uendelig med øvelser du kan gjøre hjemme, med og uten utstyr! Det kan for eksempel være enkeltøvelser, sirkeltreninger, du kan bygge din egen hinderløype, eller løpe i skog og mark.

Lett tilgjengelig utstyr kan være bildekk eller traktordekk, som du lett kan få tak i gratis hos en dekkforhandler. Kanskje utstyr som stein og tau kan være med på å mikse opp noen ekstra øvelser også. Her får du allsidig trening, både i pose og sekk, som inneholder styrke, kondisjon, motorikk, balanse, spenst, bevegelighet og eksplosivitet. Bare kreativiteten tas i bruk kommer du langt!

Ta gjerne en titt på sosiale medier som for eksempel Facebook, Instagram eller Youtube, eller ta kontakt med PT'er for inspirasjon, tips og forslag til øvelser du kan gjøre. Har du begrenset med areal innendørs, så flytter du deg utendørs - det opp til deg, så lenge du får gjort det du skal gjøre!

Motivasjon kan være så mangt

Motivasjon kan være så mangt. For å prestere bedre på trening, kan vi ta i bruk en rekke verktøy eller hjelpemidler. Alt fra treningsklær, musikk, inspirasjonsvideoer, bilder eller din egen fremgang. Dette fungerer stort sett for alle!

Det er en viktig detalj som jeg mener er selve styrestaget til motivasjonen, og det er variasjon. Uten variasjon i treningen kan du fort gå lei, i tillegg til å stå på stedet hvil før du vet ordet av det! Varier gjerne med hva du gjør, med ulike øvelser, sett og repetisjoner. Tren gjerne med en venn eller venner. Sett deg mål, gjerne mindre mål underveis og større mål litt lengre frem. Bare ikke gap for høyt!

Helt til slutt:

Enten det er «dørstokkmila» eller «frykten for treningsstudioet». Se på det som en slags kur, ta trinn for trinn og følg trappen opp i ditt eget tempo, uten noen form for hastverk!

Start motoren og finn varmen. Etter hvert kan du oppdatere Facebook-statusen og skryte av deg selv, med stolthet over hva du faktisk har klart å oppnå. Hvem vet - Kanskje du en dag er den fryktløse treningsinstruktøren på et organisert treningsstudio takket være det vi kaller et «nyttårsforsett»?

Kle deg godt og tren vel:-)

Godt nyttår med dine nye mål!

