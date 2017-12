- Det å bryte tradisjoner trenger ikke å være grusomt

Mitt forhold til jul har variert veldig. Da jeg begynte på videregående skole, flyttet jeg fra Mausund til Frøya. Der gikk jeg på skole fra 2004 til 2005. Jeg var hjemme nesten hver eneste helg, samt noen dagsturer i og med at det var så enkelt. Da var julen slik den alltid har vært årene tidligere. Lang juleferie og jeg var bare hjemme hos pappa. Etter hvert flyttet jeg til Trondheim og da innebar det også at jeg begynte å jobbe.

Det å ha en jobb, være avhengig av vær og vind for å komme seg dit man skulle til en hver tid, bar på utfordringer. Det var ikke alltid slik at båtene gikk, men hjem kom jeg meg, men det var ikke alltid en garanti for at jeg kom meg tilbake til Trondheim. Så dette måtte planlegges nøye.

Mitt forhold til jul har stort sett vært anstrengt på grunn av at jeg opplevde et tragisk dødsfall som svært ung. Og det å finne sin egen tradisjon har ikke alltid vært like enkelt, fordi jeg har feiret jul ulike steder og med ulike personer som har hatt sine tradisjoner. Men det jeg har lært er utrolig viktig. Det er ikke at den rette maten er på bordet, de antall gavene eller hva de koster som er viktig. Det handler mer om at man har noen å være sammen med.

Det har heller ikke vært så veldig viktig hvor jeg har feiret eller hvem jeg har feiret sammen med. Jeg har lært meg å sette pris på at jeg har hatt mat på bordet, noen som er glade for å tilbringe tiden med meg - og de som har tenkt på meg i form av det å gi en gave.

Mange har et A4 forhold til julen. Alt er planlagt til punkt og prikke. Hvor man skal være til enhver tid. Hvem man skal besøke 1. juledag, og hvem som skal lage de syv sortene. Jeg tror mange av dem vil få et problem den dagen noe hindrer dem i å utføre det de har gjort de siste 10-15 årene. Det å bryte tradisjoner, bli litt rundere i kantene og tenke litt utenfor boksen trenger ikke å være grusomt.

Det kan føles ut som man fjerner ti kilo fra skuldrene.

Ti kilo vekk fra skuldrene- det høres magisk ut. Hva om du tar med deg de erfaringene du har gjort deg i år, til å endre noe eller rett og slett gi slipp på noe til neste år?

Skummelt - ja det er det helt sikkert. Deilig? Det er det helt sikkert.

Men tør du?

Innlegget er opprinnelig publisert på Randi Annettes blogg.

