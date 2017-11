Jeg er en flittig bruker av ledsagerbevis. Det gir meg muligheten til å kunne dra på mange kulturelle arrangementer sammen med gode venner. Men det er én stor ting med hele ordningen som irriterer meg grenseløst: Jeg kan ikke bestille billetter på nett.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

På de fleste nettsider jeg skal bestille billetter på finnes det ingen alternativer der jeg kan legge til en ledsager. Det nærmeste jeg kommer er å legge til honnørbillett, men det er ikke det samme. Med ledsagerbevis har jeg krav på at ledsager går fri mot at jeg betaler for min billett. Med honnør må begge betale hver sin billett, til redusert pris.

Mer meningstoff: - Det lukter muggent i norsk idrett, og det har det gjort en stund

Nåværende løsning for meg er å dra til informasjonsskranken selv for å få ordnet med billett til meg og ledsager. Dette synes jeg er ganske urettferdig. Ledsagerordningen burde være avlastende for både bruker og ledsager, men det er stikk motsatt.

Jeg synes det er helt feil at folk som kan bestille vanlig billett kan gjøre det med noen klikk på internett, mens de som må ha spesielle, rabatterte billetter må gjøre dette på verdens mest tungvinte og utdaterte måte.

LES OGSÅ: - Når jeg prøver så hardt jeg kan, men det bare ikke er bra nok

«Du kan jo bare ringe arrangørene og bestille billett, da» tenker du. Men si meg, hvor ofte kunne du tenkt deg å ringe hver gang du skulle ha en billett for deg og din ledsager? Hadde du orket å sitte i eventuell lang telefonkø, kanskje ringe sånne dyre numre, si nøyaktig hvilke plasser du skal ha, og så måtte notere ned referansenummeret på billetten du har ringt inn og bestilt? Hva om det også er stengt på søndager?

Debattinnlegg: - Kjære menn der ute, hold fingrene i lomma!

Jeg har ikke sett noe nytt og moderne system for ledsagerordningen siden jeg fikk kortet som barn for over 10 år siden. Det er på tide å digitalisere ledsagerkortet mer, slik at jeg kan bruke det på nett også.

Red. anm: Chanette Jessen har celebral parese, men skriver dette innlegget i håp om at flere kan kjenne seg igjen.