Slik kan du redde verden i sommer

Sommeren er like rundt hjørnet, og de fleste av oss ser vel fram til både sol, grilling, festival og båtturer? Samtidig er det en kjent sak at motorbåt, grilling og festivaler ikke er det mest miljøvennlige du kan bruke tid på. Heldigvis skal det ikke mye til for å gjøre sommeren litt grønnere. Og best av alt - det tar ikke veldig mye tid, heller.

Tre kjappe sommerprosjekter du kan gjøre på under tretti minutter Klistre “nei takk til uadressert reklame” på postkassen din. Da unngår du papiroversvømmelsen som kommer i tide og utide. Abonnerer du på aviser eller blad du ikke egentlig leser? Avslutt abonnementet og du sparer både miljøet og lommeboken. Plant noe kult i hagen din! Hva gjør du når du får grønske på buksa, knuser skjermen på mobilen din eller får hull i genseren? Bruk sommeren på å lære deg å fikse det du ønsker å fikse. Sjekk ut https://tavarepadetduhar.no/ for gode tips!

Nei - du må ikke slutte å grille

Engangsgriller stables i høyden ved siden av søppelkassene i de kjære fjærene våre, men har du hørt om en flergangsgrillen? Den er bærbar, behøver ikke tennvæske, kan fylles med kokosnøttskallbriketter og koster omtrent bare det dobbelte av en engangsgrill.

Og du, det stopper ikke her - maten du griller har også stor betydning. Gjør sommerfesten til årets happening ved å servere kortreist, sesongbasert mat. For eksemepl er norske jordbær et av de sikreste tegnene på at det er sommer!

LES OGSÅ : Opptatt av klima? Oppsøk din lokale festival

LES OGSÅ: Her kan du shoppe miljøvennlig mote

Romantisk båtur

Mange nordmenn velger å tilbringe sommeren ombord i båt, og med mindre du heter Olaf Tufte har du kanskje skiftet ut robåten med en båt i ditt kaliber. Men hvorfor har du gjort det? Det har et høyere klimagassutslipp, koster mer penger og lar deg ikke bruke kroppen din. Nyt utsikten fra kajakken, stillheten på fisketuren fra robåten eller vinden som drivkraft på seilbåten.

LES OGSÅ: Slik får du litt grønnere samvittighet hver da

Velg riktig festival

Velger du å feriere på en festival som har et grønt fokus, er du langt på vei.

Skulle ikke festivalen være grønn, kan du sjekke om den har miljøstasjoner, slik at du kan kildesortere søppelet ditt. Mindre søppel på bakken gjør det hyggeligere for alle som er på festivalen.

Du kan også gå, sykle, ta kollektivtransport eller samkjøre til festivalområdet er viktige beslutninger. Kanskje blir du kjent med andre festivaldeltagere allerede på vei til festivalen? Har festivalen også fokus på hvordan de frakter artister til og fra sceneområdet?

Finn ut hva festivalen tilbyr av sesongbasert og lokal mat. Hva serveres det i? Kan du minimiere bruken av engangsemballasje ved å ta med noe å spise av og vannflaske å drikke fra? Da reduserer du bruken av plast.

Hvordan kommuniseres miljøtiltakene festivalen gjør? Her gjelder det å være en del av de som sprer ordet om hva festivalen gjør for å være miljøvennlig, slik at alle har muligheten til å bidra til en triveligere festivalopplevelse.

LES OGSÅ: Disse ni smarte tipsene redder miljøet

Ta del i noe større

Har du lyst til å engasjere deg i en lokal miljøsak i sommer? Da kan du bli med på strandryddeaksjonen som arrangeres frem til 20. Juni. Da er du en del av å rydde fjærene våre for snus, sneiper, glass, engangsgriller, plastposer, flasker og bokser. Spør familie, venner, klassekamerater, kolleger eller andre med et engasjement om de vil være med å bidra til et triveligere nærmiljø. Dette er en ypperlig mulighet til å tilbringe et par timer i naturen og ta vare på den samtidig. Velg en finværsdag og bli med å rydd! Sjekk ut www.holdmidtnorgerent.no .

LES OGSÅ: Disse elsyklene gir deg mest for pengene