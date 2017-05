Champagnefrokost er for de barnløse

17. mai er en glad dag , selv for de av oss som savner den barnslige gleden over å sprenge postkassen til naboen med hjemmelaget knallbombe dagen før.

Som alle andre store anledninger, følger det med en form for press. Man skal ha en plan for dagen, man skal glemme alt man har lært om variert kost, og man skal helst kle seg minst like pent som på konfirmasjonsdagen. Jo da, so far, so good.

Mens vi raller herlig og tonedøvt sanger som får hobby-nasjonalismen til å hamre litt ekstra i området nord for solar plexus og trør i oss pølser som ville fått en sprell levende Craig Whitson til å snu seg i graven, er det litt ekstra viktig å tenke på én vesentlig ting; dette er barnas dag.

Ah. Feel the rage of a new generation.

For mens mor sklir over stuegulvet med den nylig innsydde bunadsskjorta på vei mot strykejernet, og far finner frem gnagsårplaster og småmynt, våkner barna fulle av forventninger. "Wow! 17. mai! Sekkeløp, barnetog og fri entré i onkels lommebok!".

Det er ihvertfall sånn jeg selv erindrer grunnlovsdagen i barneårene. Og det kan jeg verdsette høyt på en regnværsdag.

Nordmenn er glad i en øl. Eller to. Eller tretten. Et glass hvitvin. En champagnefrokost med "girlsa". Og dét er lov. Men ikke når barna er i en russetog-lengdes avstand. Vi har jo en del fine vaner, og store anledninger roper ofte på litt børst som en forsterker av entusiasme og utholdenhet. Men nei, 17. mai er ikke den rette anledningen. Absolutt ikke.

Flagg i alle regnbuens farger som vaier i vinden er et mye vakrere skue uten øl- eller champagnebriller, og dagen kan fort bli stressende nok uten alkomåler og en halv paracet.

Det er ikke helt ufarlig å vifte med pekefingeren i disse dager hvor dressen føles litt ekstra trang, og hvor Viking mildt sagt gjør det litt under middels i eliteserien. Og det er fort gjort å tenke "en liten tørstedrikk mens arvingene bader i vaniljemarinert glede i torgtrappene – kan nå dét skade, da?".

Svaret er ja. Det kan det.

Noen gang hørt en setning med ordlyden "ja, da var det jammen bra at du var lettere silkebrisen, pappa!"? Neppe.

Så kjære medborgere; et raust og ydmykt gratulerer med dagen! Og til alle småbarnsforeldre; ta dere en ekstra krone-is, men vent med bobler og skum til barna har lagt seg.

Seriøst.