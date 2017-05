Get Inspired-Silje: - Jeg er en dårligere utgave av meg selv når jeg er stressa

Kaos innimellom er ikke til å komme unna som gründer og småbarnsmor, men med årene har jeg lært meg å bli mer strukturert og å få gode hverdagsrutiner.

Følelsen av ikke å strekke til er uutholdelig, og jeg er en dårligere utgave av meg selv når jeg opplever negativt stress. Derfor gjør jeg hva jeg kan for å unngå det, og den enkleste måten er god planlegging og det å være strukturert. Det blir en helt annen hverdag og jeg får utnyttet tiden mye mer konstruktivt. Jeg elsker følelsen av fremdrift og jeg har en genuin trang til utvikling.

Mindre stress med god struktur

Strukturert er ikke noe jeg alltid har vært. Jeg ble tvunget til det gjennom den livsstilen jeg har, spesielt nå som jeg er alene med to små annenhver uke. Da har planlegging og logistikk fått en ny betydning. Effekten av å være mer strukturert har vært at jeg er mindre sliten, mindre stresset og jeg får rett og slett gjennomført mye mer. Før jeg fikk barn hadde jeg masse av tid og var ikke da så presset når det kom til planlegging og prioriteringer.

Men hvordan blir du egentlig mer strukturert?

Suksessfaktoren for meg har vært å ha spesifikke planer og å være helt konkret. Et eksempel på hva som blir vagt er; "neste uke skal jeg bli mer strukturert" mot "neste uke skal jeg booke inn alle ukens aktiviteter i kalenderen, prioritere arbeidsoppgavene mine etter viktighet og legge frem klærne kvelden før." Det er mye mer konkret, og det øker sannsynligheten for å lykkes.

Likevel trenger du ikke å gape over for mye med én gang. Begynn i det små. Planlegg det største og viktigste først. Ikke book inn mer i livet ditt enn du klarer å håndtere. Det må være oppnåelig, slik at du får godfølelsen.

Utnytt morgenen

En start kan være å finne ut hvor det typisk skjærer seg for deg, og å se på hva du kan gjøre for å forbedre det. For min del var morgenen alltid et kaos. Så begynte jeg å legge frem klær og stå opp en halvtime tidligere. Nå er det som oftest null stress, og det har blitt den tiden på døgnet jeg liker best.

Morgenen er også den tiden av dagen jeg bruker på de tyngste arbeidsoppgavene. Jeg er skarpest på morgenen. Da sitter jeg helst alene i bobla mi – da er jeg effektiv. Møter liker jeg derfor aller helst å legge til slutten av dagen, for da kan jeg kjøre rett hjem etterpå – da sparer jeg reisetid. Jeg tenker hele tiden på hvordan jeg kan utnytte tiden min best mulig.

Noter ned

Dette er flere konkrete ting som fungerer for meg. Jeg er veldig flink til å bruke kalenderen der jeg skriver inn alt, også det utenfor jobb. Aktiviteter i barnehagen, middag, når jeg skal trene, bytur med jentene og så videre.

Er det ekstra hektisk i en periode gjør jeg også noe så enkelt som å legge notatblokka på nattbordet. Jeg kan ofte komme på ting jeg skulle gjort når jeg legger meg, så blir jeg liggende å tenke på det. Det å få oppgaver inn i kalenderen og inn i notatblokken er befriende. Da skriver jeg ut stresset, det er jo uansett ikke noe jeg får gjort noe med før neste dag. Samtidig sover jeg bedre.

Noen andre enkle hverdagstips som funker for meg er; Buy me A pie-appen. Der har jeg handlelister og generelle innkjøpslister til hjemmet samt pakkeliste til jeg skal ut å reise. Jeg er jo ofte på farta med jobb, og da er det digg å ha ”ferdige” lister, mye av det jeg handler og pakker er jo ofte det samme. Jeg har også en liste over ulike matretter jeg bruker å ha i ukedagene. Så på søndager når jeg skal booke inn middagsuken så velger jeg bare ut retter derfra. Så slipper jeg å tenke på hvilke alternativer som finnes hver gang.

Ikke la det skli ut

Det å skille mellom "Need to" og "Nice to" er en fin øvelse. Er dette noe som fører noe positivt med seg, eller sløser jeg med tiden min?

Det er typisk at vi fyller livene våre med altfor mye, så blir vi bare sliten og så sklir det ut. Dette handler like mye om å prioritere egentid for å hente seg inn som å prioritere bort for eksempel sosiale happeninger en gang imellom. Kanskje kan jeg ikke legge inn en venninnemiddag den uka det blåser som verst, og jeg må være hands on på jobb hver dag. Spesielt i hektiske perioder bruker jeg å tenke sånn, for altfor mye av det vi tar på oss ekstra havner i "nice to"-kategorien. Du kjenner deg kanskje igjen?

De som har fulgt meg en stund vet jo at søndag er min planleggingsdag. Da skaffer jeg meg oversikt både over det som skal skje på jobb og hjemme. Følelsen over å ha kontroll når uken kommer er digg. God planlegging er halve jobben.

Alle kan bli strukturert, det er ikke noe som er naturlig medfødt. Mindre sliten, mindre stresset og det at vi får gjennomført mye mer er noen av godene det fører med seg. Til slutt blir de gode vaner som du ikke tenker over. Hva konkret kan du gjøre for å prioritere bedre og bli mer strukturert?

