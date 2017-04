Get Inspired-Silje: - Det skal så innmari lite til for å skille seg ut

1.Vit dine mål - og vær trofast mot dem.

Lag handlingsplaner, evaluer og juster det som trengs for å nå målene. Sett deg også hårete mål, som krever stor innsats. Da er det ekstra gøy å nå dem.

Dette er noe vi i Get Inspired jobber med hele tiden, og vi utfordrer gjerne hverandre. Hvordan kan vi bli råere? Vi skal hele tiden være i førersetet, så vi er presset til å utvikle oss.

Jeg lager ofte lister med gjøremål som jeg i løpet av dagen skal krysse av. Følelsen av "check" er magisk!

2. Husk at hardt arbeid er hardt for en grunn

Hvis du vil, får du det til, men du må faktisk ville, og du må ville det nok. Noen vil kanskje hevde at jeg er litt ekstrem; for meg har Get Inspired blitt mye mer enn jobb, det har også blitt en livsstil. Samtidig har det gitt meg mulighet til å skape min egen bedrift med produkter og en jobb jeg elsker.

Vi har hørt det tusen ganger før, at hard arbeid må til. Men det er her de fleste kommer til kort. Fordi de ikke er villige til å ofre sene kvelder på kontoret, kanskje kortere ferie, eller en helg på jobb i stedet for hyttetur med venner.

3. Vær på tilbudssiden - spesielt i starten av karrieren .

Du må vise til resultater for å spørre om flere goder, enten det gjelder lønn, mer fleksibel arbeidstid eller mer ansvar. Du kan ikke selge deg dyrt med en gang. Du må være sulten og villig til å jobbe deg oppover. Ta tak, si ja.

Si ja til nye oppgaver. Rekk opp hånda og meld deg på nye utfordringer. Gi lederen din tydelige signaler om at du ønsker å utvikle deg og at du satser på karriere. Det skal så innmari lite til for å skille seg ut.

4. Gjør det, og gjennomfør det!

Utrolig viktig punkt, og det er det som skiller drømmerne fra skaperne. Veldig mange går rundt og ønsker så mye, men så blir det bare med praten. De som gjør ord om til handling - de lykkes!

Et av mine personlige motto har alltid vært: "Being a doer instead of a talker!"

Så gjør vi kanskje noen feil på veien, men hva så? La oss lære av dem! Vil du få gjort ting raskt, må det være rom for feil. Det som er viktig er at vi evaluerer, vi lærer, og vi gjør ikke samme feilen igjen.

5. Prioriter knallhardt og bruk tiden din riktig

De dagene jeg får gjort mye, har jeg det også best med meg selv. Når det er sagt, det hadde ikke vært mulig å gjøre så mye uten å prioritere.

Vær på forskudd, spesielt med planleggingen. Jeg bruker alltid søndagen til å planlegge den kommende uken, slik at når jeg starter på mandag er jeg klar til å gi gass. Her kan du kjøpe deg et digg forsprang!

Det hjelper ikke å jobbe mye om du ikke bruker tiden din konstruktivt. En fin øvelse kan være å telle timene du bruker i løpet av en arbeidsuke til effektivt arbeid, og hva du får ut av det.

Lukk kontordøra, legg bort telefon og steng ut andre forstyrrelser. Stålsett deg på å få unna oppgaver på to do-listen. Det er utrolig hvor mye du får gjort når du jobber uten avbrytelser.

6. Noen ganger er godt nok så godt som det kan bli

En av grunnverdiene til Get Inspired er å jobbe raskt, det digger jeg. Det er mye bedre å få utrettet mye, enn flisespikkeri på detaljer.

Noen ganger kan det være smart å legge lista lavere, for heller å rekke over mer.

7. Offline mode on!

Hodet trenger hvile. Her skal jeg ikke belære noen, jeg er absolutt ikke god nok til dette. Jeg jobber mye for å bli bedre til å koble av. Søvn og trening er viktig for meg. Jeg legger meg alltid klokka ti og står opp kvart på seks. Jeg legger opp dagen min slik at jeg rekker å få unna den planlagte treningsøkta. Siden jeg har fleksibel arbeidstid legger jeg inn en løpetur før henting i barnehagen, eller booker barnepass på treningssenteret i helgene.

8. It's all about passion! - Bli forelska i jobben din

Jeg elsker utsagnet "It's a beautiful thing when career & passion come togheter". Du får en ekstra drive når du elsker det du gjør. Du har ikke behov for å telle timer, du kjenner at du er i utvikling og det du gjør gir mening. Jeg unner virkelig alle å ha passion til det de jobber med. Du legger tross alt ned en tredjedel av ditt voksne liv på jobb.

Husk, det er du som er skaperen i ditt liv. Er du ikke fornøyd, så må du selv gjøre grep. Vi kommer sjeldent langt med å ønske, vi må handle og selv skape det livet vi vil ha. Da må vi vite hva vi vil, og lage en plan på hva vi skal gjøre for å få det sånn. Kult å tenke på alle mulighetene - la oss gripe dem!