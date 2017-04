Get Inspired-Silje om å være kvinnelig leder: - Vi er i så stort undertall at folk synes det er kult når vi lykkes

Aldri før har det vært så mye fokus på girl power! Det er mange som heier på oss fra sidelinja; politikere, skoler, ja – selv media, har blitt bevisst på at de vil se mer av kvinner. De store motehusene har kastet seg på bølgen, nå står det ”girlpower” med stor skrift på plaggene, og selveste Beyonce synger «Who runs this world?» Når jeg kan legge til at flere av de største selskapene i Silicon Valley ledes av damer - er det vel ganske åpenbart? Mulighetene finnes, det handler bare om å gripe dem!

Do it with passion

Vi er ønsket inn i lederposisjoner, i styreverv og typiske mannsdominerte yrker. Vi er såpass i undertall at de fleste reagerer med «kult» når vi velges inn, og ikke minst når vi lykkes! Det skal vi ikke undervurdere. Som kvinnelig leder blir man også raskere lagt merke til og pushet fram, siden det er så mye fokus på jentene. Jeg har fått spaltaplass i både DN, Dine penger og Adressa, mye på grunn av at jeg er dame.

Når det er sagt - jeg har aldri tenkt over at det er stor forskjell på det å være kvinnelig og mannlig leder. For meg er lederrollen noe som har kommet naturlig, og jeg opplever at jeg vokser på hver utfordring jeg møter.

For, viktigst av alt - jeg digger jobben min. Digger du det du driver med, er det umulig å ikke bli smittet av energien. Fun fact: Passion for det jeg driver med såpass viktig at jeg faktisk ga holdningsselskapet mitt navnet: "DIWP by Silje", som står for "Do it with passion by Silje.

Ja, vi kan ha både familie og karriere

I lederstillinger har vi ofte mer fleksibel arbeidstid, så selv om vi jobber mye kan vi også jobbe mer effektivt enn andre. Jeg kan for eksempel dra tidligere fra jobb for å rekke å trene og hente i barnehagen, så tar jeg en ny økt på kvelden og i helgene. Jeg blir glad av at jentene mine vokser opp med å se at det er mulig å ha både en jobb de digger og familie.

Når du jobber med noe du elsker, skiller du ikke mellom jobb og fritid på samme måte heller. Du jobber når du må, og tar fri når du må. En topp kombinasjon! Aldri før har det vært mer tilrettelagt for å kunne kombinere jobb og familie. Vi kan blant annet benytte oss av delt permisjonsordning.

For ikke lenge siden postet jeg et innlegg om det på Instagram. Det fikk jeg utrolig mye bra feedback fra andre damer på! Det er kult å se at mange både vil og prøver å løse hverdagsklemma på samme måte. Vi løste det slik at vi delte 40/60. De første månedene hadde jeg to hele arbeidsdager, så byttet vi slik at jeg hadde tre arbeidsdager den siste tiden. Slik så det ut på papiret, men realiteten var jo noe annet. Jeg jobbet langt over 100% med begge jentene.

Målet med det jeg deler på Instagram er å inspirere spesielt jenter til å følge drømmene sine, og gjøre prat om til handling. Se løsninger i forhold til tradisjonelle utfordringer rundt familie og karriere. Jeg får ikke sagt det ofte nok, vi trenger ikke å velge, vi kan begge deler!

Verden trenger oss

Dessuten er det stor stas å være jente på sammenkomster i næringslivet. Jeg opplever også at vi kvinner har større troverdighet på sosiale medier enn menn. Alle har skjønt at det er good business, kanskje fordi vi har lest så mye om bloggere som har gjort suksess og tjent mye penger? Det er en mye større respekt rundt dette nå enn kun for få år tilbake.

Så jenter, nå må vi gjøre girl power talk om til handling. Verden trenger at vi vises, at vi skaper og at vi driver den framover.

Dessuten er det innmari kult å være leder. Personlig utvikling, spennende nettverk, høyere lønn og godfølelsen over å være en inspirerende mamma, er bare noen av denm.

Det er lett å tenke at kvinnelige ledere møter flere fordommer og utfordringer, men hvorfor ikke fokusere på det positive? I dagens likestilte samfunn er det rom for kvinnelige ledere som vil og tør. Du må bare tørre å gjøre nettopp det!

Silje Landevåg (31) er utdannet innen internasjonal markedsføring og er dama bak nettbutikken Get Inspired, som i dag er en av Norges ledende nettbutikker innen treningstøy for kvinner. Annehver uke framover deler hun sine beste karrieretips med trd.bys lesere.