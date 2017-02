- Noe er alvorlig galt når unge jenter må operere seg for å få perfekt vagina

DEBATT: Vagina-operasjon er det nye store. Etter å ha sett NRKs program «Innafor» for noen uker siden, har jeg skjønt at dette er helt nødvendig for å leve opp til skjønnhetsidealene ala 2017. Botox og restylane er utdatert - nå står underlivet for tur - og dessverre er det lite du kan gjøre naturlig hvis du er så uheldig å være født med «feil» fra naturens side. Noen opererer seg av medisinske årsaker, det behovet kan vel de fleste forstå. Likevel, det er så stor forskjell på å ha så vondt at man knapt klarer å gjøre dagligdagse gjøremål som å sykle, og på å ønske å bli vakrere «der nede.»

Opererer seg til det perfekte underliv

I dag holder det nemlig ikke å ha en vagina som oppfyller kroppens opprinnelige funksjoner. Kvinners underliv skal være helt glatt og Barbie-aktig, ja, skal faktisk være så perfekt at det kunne stått på utstilling. I programmet skulle programleder Emma Clare på 25 år utforske fenomenet intimkirurgi. Hun, som i utgangspunktet hadde et helt greit forhold til sine egne intime deler, endte opp med å utvikle nye komplekser.

I programmet ble det dokumentert at presset om den perfekte vagina har blitt så sterkt de siste årene at mange velger å gå til det skritt å operere seg for å leve opp til skjønnhetsidealet. Det får meg til å spørre: hvilket samfunn lever vi i? Vi skal så absolutt sammenligne oss med de perfekte damene vi ser på Facebook, TV og Instagram - men vi kommer ikke unna den universelle sannhet: Hvis vi deler kroppen vår i to, vil de to delene være ulike på en eller annen måte. Det ene øyne kan være smalere enn det andre. Den høyre puppen henger en smule mer enn den venstre. Og naturlig nok, vaginaen er nødvendigvis ikke lik på begge sider heller.

Tabulagt

Det er noe alvorlig galt i samfunnet når et kirurgisk inngrep lokker mer enn å jobbe med seg selv og selvbildet. For å være ærlig, tror jeg det hele koker ned til feil fokus. Hva er egentlig den perfekte vagina, og er det i det hele tatt noen som har det? Men, det er jo så tabubelagt at man skal aller helst ikke snakke så høyt om det. Det funker kanskje ikke så bra å sitte på kafé og snakke med en venninne om sine indre kjønnslepper som henger på halvtolv. Eller at den har feil form, eller at... OK, så er temaet mer tabu enn brystoperasjoner og restylane, men blir det ikke feil å ikke snakke om det? Blir vi ikke da sittende med inntrykk av at alle andre er så himla fornøyde? En ting er sikkert, det stemmer nok neppe. Og ærlig talt, foruten deg selv, er det bare kjæresten som bør bry seg, og han skal tross alt elske deg uansett hvilken type vagina du har.

Har blitt tryggere

Hvis jeg skal trekke fram alt jeg ikke liker ved kroppen min, og i tillegg skulle fikse på det, hvordan hadde jeg da blitt seende ut? Iallfall ikke som meg selv. Jeg er fullt klar over mine «svake sider», eller skjønnhetsfeil, som jeg også kan kalle det. Men, jeg velger å snu tankegangen så godt jeg kan, til å godta at jeg ikke har det andre har. Kanskje henger det sammen med å bli eldre, jeg er tryggere nå som 28-åring enn i begynnelsen av tjueåra, men likevel - samfunnet skal ikke presse noen til å føle det sånn.

Vi kommer ingen vei ved å kritisere oss selv i det stille. Skal det skje en forandring må vi åpne oss, og lære å sette ord på hva som er feil. Og da snakker jeg ikke om feil ved oss selv, men om de feilaktige signalene samfunnet skaper. For ti år siden hadde en vaginaoperasjon vært utenkelig for de fleste. Det er kanskje vanskelig å ta det første steget, kanskje tenker du at andre vil se på deg som rar, hvis du deler dine tanker og komplekser. Fordelen ved å sette ord på det er at man får nye perspektiver. Venninna di synes helt sikkert at du er utrolig pen. Hun ser alle de pene tingene ved deg, som du selv overser. Noen ganger hjelper det å se seg selv utenfra, og forstå hva som betyr noe. Er du usikker på deg selv, er mitt råd veldig enkelt: snakk med noen, en venn, lege, ja, hvem som helst du måtte stole på. Det som virker riktig i dag, er kanskje ikke riktig i det lange løp.

