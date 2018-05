Trønderne reiser fortsatt til de klassiske reisemålene

- Vi stoler ikke på den norske sommeren og velger å bestille utenlandsreiser for og garantert få sol og varme i noen uker av sommerferien, sier Marianne Beiermann, selger i Ticket Feriereiser Søndregate.

Bestillingene har økt med 7 prosent sammenliknet med sommeren i fjor, som også var en typisk reisesommer.

Sol, lys og varme

I følge Tickets ferske Sifo-undersøkelse oppgir hele 57 prosent at behovet for sol og varme er den viktigste grunnen til at de velger akkurat disse reisemålene.

- Trønderne reiser mer, og det er klassikerne omkring Middelhavet som gjelder. Hellas, Spania og Kroatia er sommerens vinnere.

Likevel er Tyrkia i ferd med å revansjere de siste årenes lave bestillingstall, og har klatret opp fra 16. til syvende plass på topplisten. Dette kan ha noe med at både TUI og Ving igjen øker kapasiteten til landet, og at flere velger dette grunnet de gunstige prisene, opplyser Ticket i en pressemelding.

Thailand er sommerens taper, og går ned med hele 40 prosent siden i fjor. Landet har falt fra tredje til åttende plass på topplisten. Ticket mener dette kan skyldes den lange reisetiden.

Kombinasjon av by og strand

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegain, Tonje Næss, forteller i en mail at de har sett en økning i bestillinger på kombinasjonen av by og strand. Hos dem er for eksempel Barcelona og Nice store favoritter.

Trønderne velger ofte direkteflyene, og det merkes også i deres topp ti liste med reisemål fra Værnes i sommer.

Norwegian har også sett at både storby- og strandferier denne sommeren er populære blant trønderne.

Topp 10 reisemål med Norwegian 1. London (England) 2. Krakow (Polen) 3. Alicante (Spania) 4. Spilt (Kroatia) 5. Malaga (Malaga) 6. Riga (Latvia) 7. Nice (Frankrike) 8. Dubrovnik (Kroatia) 9. Barcelona (Spania) 10. Murcia (Spania)

En overraskelse

Selv med økninger til flere av landene i Middelhavet, har også ett land i det nordlige Europa klatret opp på topplisten, ifølge Ticket.

Nederland har hatt en økning med 35 prosent siden sommeren i fjor, og har dermed gått fra en niende til en femteplass på topplisten.

Her er det Amsterdam som trekker flest trøndere, og byen økte også med 35 prosent, og i likhet med landet ligger det på en femteplass på listen over reisemål trønderne velger.

Hit reiser trønderne i sommer:

Ferieland: Reisemål: 1. Hellas (1) 1. Chania (1) 2. Spania (2) 2. Mallorca (2) 3. Kroatia (4) 3. Rhodos (3) 4. Italia (5) 4. Split (5) 5. Nederland (9) 5. Amsterdam (6) 6. USA (7) 6. Alicante (8) 7. Tyrkia (16) 7. Kypros (10) 8. Thailand (3) 8. Bangkok (4) 9. Frankrike (8) 9. Antalya (28) 10.Kypros (13) 10. Barcelona (9)

Denne oversikten fra Ticket gjelder bestillinger til og med 22. april, med avreise mai-septeber. Tallene i parantes viser fjordårets plassering.