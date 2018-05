Snart kan du trolig bruke Instagram til å shoppe

Flere nettsteder, som TechCrunch og Tek.no, melder at Instagram i det stille jobber med å rulle ut en egen betalingsløsning inni appen.

Funksjonen er begynt rullet ut hos enkelte brukere av appen, med en egen betalingsknapp ved siden av appens eksisterende bestillingsfunksjon.

Over ett år på etterskudd

Ifølge brukere som har fått denne oppdateringen kan man registrere kortopplysninger, sette opp en sikkerhetskode, og kjøpe både ting og tjenester uten at man noen gang trenger å forlate appen.

Denne funksjonen ble først annonsert i mars 2017, og var egentlig ventet i løpet av fjoråret. Dette dukket derimot aldri opp, men nå ser det altså ut til at Instagram gjør alvor av kunngjøringen.

Kjøp og bestillinger

Ifølge Tek.no er betalingsfunksjonen foreløpig kun tilgjengelig for bestemte tjenester som for eksempel reservering hos restauranter og frisører. En talsperson for Instagram har bekreftet overfor TechCrunch at blant annet kjøp av kinobilletter også vil være mulig i fremtiden.

Per i dag kan du allerede handle varer og produkter gjennom bedriftenes egne nettbutikker inne i Instagram, men da blir du sendt videre til en pop-up side der du må betale som du ellers gjør når du handler på nett. Nå kan den nye funksjonen unngå disse ekstra stegene i prosessen, og du kan handle direkte fra Instagram-posten.