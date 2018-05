Perfekt pavlovakake til 17.mai? «Kakekrigen»-Marit gir deg oppskriften

I april konkurrerte Marit Hegle fra Trondheim i TV Norge-programmet Kakekrigen, hvor hun kom til finalen som sendes i slutten av mai.

Dette er ikke første gang hun konkurrerer i baking på TV. I 2013 deltok hun i TV3s «Hele Norge Baker». Den gang endte hun opp på sjetteplass.

Slik dekker du 17. mai-bordet Tom for ideer? Både norgesglass og iskremkjeks kan være redningen.

Enkel kake

- Det er utrolig viktig å ha noe friskt på en pavlova. Friske og ferske bær eller frukt er favoritter, men dette er jo smak og behag, forteller Marit Hegle.

Hun forteller at man kan bake bunnen allerede en uke i forveien. Av den grunn er pavlovakake noe som passer bra til 17.mai, der dagen blir travel uansett. Det er derimot viktig å ikke ha på kremen og fyllet tidligere enn ved servering.

- Legger man bunnen i aluminiumsfolie på kjøkkenbenken, ikke kjøleskapet, kan den stå opptil en uke før servering, legger Hegle til.

Marits tips til en perfekt pavlova:

1. Ikke pisk kremen for mye, da blir den raskt for stiv.

2. Husk å ha helt rene redskaper, hvis ikke blir marengsen hard tvers gjennom.

3. Pass på så du ikke får med eggeplomme i marengsbunnen.

4. Bruk glass- eller metallbolle når du pisker marengsen. Det er vanskeligere å gjøre rent en plastbolle, og man vil derfor ikke få en helt ren bolle å jobbe med.

5. Normalt sett ønsker man en marengs som er hard utenpå og seig inni. Da bør man ha i litt maizenna og eddik. Hvis ikke ender man opp med marends som er like hard som pikekyss.

6. Vær kreativ og generøs på fyllet. Jo mer bær, desto bedre, og legg på det du selv ønsker. Her er det smak og behag som gjelder.

Slik lager du en tolags 17.mai-pavlova:

Marit Hegle har delt sin beste pavlova-oppskrift med oss. Se fremgangsmåten under!

Eller kanskje du ønsker å sprite opp den tradisjonelle 17.mai-pavlovaen?

INGREDIENSER

6 stk Romtempererte eggehviter 3,5 dl Sukker, helst finkornet/engelsk 1 ts Maizena 2 ts Eddik 2 ts Vaniljesukker

Sett stekeovnen på 100 grader varmluft.

Pisk eggehvitene med 50 g av sukkeret i en kjøkkenmaskin til du har en stiv og luftig marengs. Tilsett sukkeret sakte og gradvis mens du visper på medium hastighet. Pisk til marengsen er blank og helt stiv.



Hvis du ønsker noen hvite marengstopper til pynt, tar du av et par ss marengs og fyller i en sprøytepose. Sprøyt ut små topper på en bakepapirkledd stekeplate.



Tilsett deretter eddik og Maizenna i marengsen og bland til alt er helt blandet inn.



Dekk to stekeplate med bakepapir og tegn en sirkel på hvert papir, bruk en stor tallerken som mal som dekker nesten hele brettet. Fordel marengsen jevnt i begge sirklene.



Stek bunnene i ovnen i ca. 90 minutter. Du ønsker ikke at de skal bli brune. Skru av varmen, sett ovnsdøren på gløtt og la marengsen avkjøle seg, gjerne over natten.

FYLL

5 dl Kremfløte 3 ss Melis Diverse frukter og bær etter ønske

1 time før servering pisker du kremen med melis og vaniljesukker. Bland den forsiktig sammen med vaniljekrem. Du kan bruke ferdiglaget eller lage selv.

Fordel cirka halvparten av kremen på den ene marengsbunnen. Ikke ta kremen helt ut i kanten for den vil renne noe utover. Strø over litt bær, fokuser på å legge disse ytterst i kanten. Gjem mesteparten av bærene til toppen.

Legg på den andre bunnen og smør resten av kremen på toppen. Unngå å smøre krem på de ytterste to cm av kaken. Fordel frukt og bær på toppen.

Anbefaler å være spandabel med frukt og bær, det gjør kaken ekstra innbydende og frisk på smak - og skaper en fin balanse til de søte bunnene og den søte kremen.

