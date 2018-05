Jonas (25) har allerede rukket å bli restaurantsjef

Trønderen Jonas Sæthre (25) er nestemann ut i vår søken etter unge jobbtalenter her i byen.

Forrige uke snakket vi med Anton Kanistus, som selv er daglig leder og varhussjef hos Skeidar Lade.

Slik svarer Sæthre om våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg er Restaurantsjef hos Ladekaia.

Hvilken utdanning har du?

Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon ved BI Trondheim.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Min gamle sjef ved Burger King Lade (Thomas Hammeren), som er deleier hos Ladekaia, spurte om jeg ønsket å ta over driften fra sesongen 2017, noe jeg så på som en ære og takket selvfølgelig ja til.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Jeg var 16 år og jobbet som renholder i Namsos for bestemor som var daglig leder på ISS i en sommer. En skikkelig oppvekker til arbeidslivet i en tid i livet der poker og tv-spilling var viktigere enn å jobbe. Fikk klar beskjed fra både bestemor og bestefar at det var bare å brette opp ermene og henge i!

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Vi gikk tom for øl og rødvin i en time da vi hadde besøk av Hans-Erik Dyvik Husby, det var kø til døren og jeg var 10 minutter unna å få et nervøst sammenbrudd. Heldigvis fikk vi lånt både øl og vin av gode venner i «nabolaget», og gjestene tok det med et smil.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det som motiverer meg er når vi som et fellesskap klarer å skape noe helt eget som gjestene trykker til hjertet sitt. Det er gjestene vi lever for, og for hver eneste positive tilbakemelding ligger ekstremt mange timer med arbeid bak av hver eneste ansatt.

På Ladekaia er vi en meget ung gjeng, der vi er 35 ansatte med en snittalder på 22 år, så det få se unge ansatte ta steg og utvikle seg over tid er helt spesielt. Teamet er ikke sterkere enn den svakeste, derfor jobber vi kontinuerlig med å coache og holde moralen oppe, i en svært hektisk hverdag.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Den største utfordringen er lite erfaring, men den eneste måten å skaffe seg erfaring på er å våge og tørre å gjøre feil. Det er menneskelig å gjøre feil, men å gjøre samme feil to ganger er meningsløst. Derfor prøver jeg å reflektere over de feilene jeg gjør og fyller på med kompetanse og utvikling.

Fordelen er at unge kan ofte være mer ydmyke og tar til seg konstruktiv kritikk enn de gamle. Arbeidsinnsatsen og viljen er ofte meget høy, og man er sulten på å vise seg frem. «Underdogen» har ofte veldig lite å tape, og tør dermed å satse.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg tror mine ansatte vil beskrive meg som en jovial, trivelig, omtenksom, rettferdig, direkte, tydelig og lyttende mann. Jeg føler at jeg er meg selv 100 prosent uansett om jeg er på jobb, med familie eller med vennene mine. Håper og tror dette stemmer uansett arena.

Men uansett hvor flink man er, så ligger det et alltid et forbedringspotensial. Som jeg jobber kontinuerlig mot hver dag.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Stå på, og aldri gi opp. Talent er overvurdert, mens rå stå-på-vilje og innsats er undervurdert. Du skal heller aldri undervurdere et smil og oppriktig interesse for andre.

Hvor ser du deg selv om ti år?

Ti år er veldig langt frem i tid, men jeg har en drøm å få en egen flott Burger King-restaurant.